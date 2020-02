vor 25 Min.

Detektiv ertappt gleich mehrere Ladendiebe in Nördlingen

Ein Detektiv hat in Nördlingen gleich mehrere Ladendiebe ertappt.

Eine Frau hatte eine extra präparierte Handtasche dabei, um Parfüm zu stehlen.

Ein aufmerksamer Detektiv hat am Freitagnachmittag gleich mehrere Ladendiebstähle in einer Drogerie in Nördlingen beobachtet. Das berichtet die Polizei. Gegen 13 Uhr entwendete eine 16-Jährige Kosmetikartikel im Wert von knapp 16 Euro. Kurze Zeit später, gegen 13.40 Uhr, ertappte der Detektiv eine weitere 16-Jährige, die ebenfalls Kosmetikartikel im Wert von rund 30 Euroeingesteckt hatte. Ein Diebespärchen fiel gegen 15.30 Uhr auf. Die beiden konnte zunächst die Drogerie verlassen und flüchten. Im Nahbereich wurden sie jedoch festgenommen.

Die 21-Jährige hatte in ihrer Handtasche gestohlenes Parfum im Gesamtwert von 650 Euro. Die Handtasche war eigens präpariert, um die Diebstahlsicherung zu überwinden. Bei ihrem 25-jährigen Begleiter konnte kein weiteres Diebesgut aufgefunden werden. Beide Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Schließlich ereignete sich um 18.45 Uhr ein weiterer Ladendiebstahl. Eine 26-Jährige hatte Lebensmittel in ihrem Kinderwagenabgelegt, die Ware im Wert von knapp 20 Euro jedoch beim Verlassen der Drogerie nicht bezahlt. (pm)

