Deutschlands beste Nachwuchsnäherin kommt aus Holzkirchen

Plus Johanna Schmidt zählt zu den besten Auszubildenden Deutschlands. Ihr Talent entdeckt sie früh. Nach der Schule geht sie dennoch einen anderen Weg.

Einen Haken auf ihrer „Bucket-List“ kann die Holzkirchener Johanna Schmidt beim nächsten Klassentreffen sicher machen, also auf der Liste an Dingen, die man in seinem Leben gern einmal gemacht haben will. Im Dezember schüttelte die 23-Jährige die Hand von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. In ihrem Ausbildungsberuf als Textil- und Modenäherin zählt sie zu Deutschlands Super-Azubis – sie wurde bundesbeste Auszubildende in ihrem Beruf. Der Weg dorthin begann mit dem Tag, als auf ihrem Schreibtisch eine Nähmaschine stand. Geschenkt von der Mama, die das Nähen von der Oma gelernt hat. So muss eine Geschichte über Deutschlands beste Azubi-Näherin ja auch beginnen. Nach der Schule steuerte sie aber nicht auf dem direkten Weg in die Modebranche. Sie machte noch einen Haken – über Wemding.

Johanna Schmidt ist Deutschlands beste Textil- und Modenäherin

Johanna Schmidt ist in Holzkirchen aufgewachsen und hat die Anton-Jaumann-Realschule in Wemding besucht. In der Stadt schloss sie anschließend eine Ausbildung bei Valeo ab, als Kauffrau für Dialogmarketing. Nach einem Auslandsaufenthalt in Südamerika entschloss sie sich, ihrem Gefühl und ihrer Leidenschaft zu folgen und wurde bei S.Oliver in Rottendorf bei Würzburg Textil- und Modenäherin. „Mit 19 habe ich ausgelernt und dachte, ich will noch etwas anderes probieren“, sagt die 23-Jährige mit den auffällig roten Haaren. Gerade Herausforderungen sind ihr zufolge das Interessanteste am Nähen: „Ich wollte wissen, warum das so ist, dass man bei einem komplizierten Kleidungsstück nicht weiter kommt. Jetzt weiß ich, dass das gar nicht so schwierig ist.“ In die nationale Bestenehrung schaffte sie es nach dem Landessieg in Mainfranken mit ihrer Arbeit an einer Anzughose und einer Fachtheorieprüfung.

In Rottendorf am Arbeitsplatz. Bild: Werner Wieser





Nähen, bügeln, nachbessern und vollenden: In ihrem Arbeitsalltag fertigt sie auf Wunsch eines Designers Kleidungsstücke an. Dafür muss sie bereits um 6.45 Uhr im Betrieb sein. Als Textil- und Modenäherin und mit der Modebranche an sich hat sich die junge Frau ein Metier ausgesucht, in dem Ellenbogen-Einsatz eine gute Grundvoraussetzung ist. „Man muss sich durchbeißen. Am Anfang habe ich mich stressen lassen, aber das mache ich nicht mehr.“ Sie ist der Auffassung, dass gut Produkte eben Zeit benötigten. Der Leitspruch „Übung macht den Meister“ habe ebenfalls eine große Bedeutung für sie.

Johanna Schmidt hatte sich bei mehreren Unternehmen beworben

Statt S.Oliver hätte es durchaus ein anderes Modeunternehmen werden können. Wie die junge Frau sagt, habe sie sich auch bei Strenesse in Nördlingen beworben. Die Zusage des Modeunternehmens aus Rottendorf landete allerdings früher in ihrem Briefkasten.

Im Juni kommenden Jahres wird sie den Titel der Modeschneiderin tragen und damit ihre Ausbildung beenden. Sie plant, die Meisterschule in Sigmaringen zu besuchen. Was dann passiert, will sich die Holzkirchenerin offen lassen.

Bei der Bestenehrung in Berlin gratulierte ihr nicht nur der Bundespräsident. Eric Schweitzer, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), würdigte die Super-Azubis in seiner Eröffnungsrede im Hotel Maritim: „Sie sind die bundesweit besten Azubis Deutschlands in Ihrem Ausbildungsberuf – und das bei 300000 Prüfungsteilnehmern. Auf diese herausragende Leistung dürfen Sie stolz sein. Nutzen Sie den Rückenwind dieser Ehrung für Ihren weiteren Lebensweg.“

Wer zu den Bundesbesten zählt

Insgesamt gibt es in diesem Jahr 213 Bundesbeste in 205 Ausbildungsberufen. Das Bundesland mit den meisten Geehrten (60) ist Nordrhein-Westfalen. Es folgen Bayern mit 43 und Baden-Württemberg mit 24 Super-Azubis. Zum dreizehnten Mal fand in Berlin die jährliche Ehrung der bundesbesten IHK-Azubis statt. Am 3. Dezember 2018 hat DIHK-Präsident Eric Schweitzer die Spitzen-Azubis aus allen IHK-Berufen bei der Nationalen Bestenehrung in Berlin ausgezeichnet. Die Festrede hielt an diesem Abend Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Moderiert wurde die Veranstaltung von Barbara Schöneberger.