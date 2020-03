24.03.2020

Diakonie bittet um Hilfe

Keine Sammlung vor Ort möglich

Seit über 30 Jahren bietet die Diakonie im Landkreis Donau-Ries unter anderem mit der kirchlichen allgemeinen Sozialarbeit in Nördlingen und Donauwörth Hilfen für arbeitslose Menschen an. Das Engagement reicht dabei von politischer Arbeit – wenn es etwa um die Höhe des Arbeitslosengeldes und anderer Hilfeleistungen geht – bis hin zu konkreten Angeboten: Einzelberatung in Arbeits- und Sozialfragen, praktische Hilfe gegenüber Behörden und Unterstützung bei der Jobsuche. Außerdem gibt es Beschäftigungs- und Qualifizierungsangebote für Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt besonders benachteiligt sind. Die Diakonie bittet darum, auch Jugendlichen, jungen Erwachsenen, älteren Menschen und Menschen mit einer Fluchtgeschichte die Chance zu geben, sich beruflich zu qualifizieren, um sich besser in den ersten Arbeitsmarkt integrieren zu können. 65 Prozent der Spenden an die Kirchengemeinden verbleiben direkt in den Gemeinden oder im Dekanatsbezirk zur Förderung der diakonischen Arbeit. 35 Prozent der Spenden an die Kirchengemeinden werden an das Diakonische Werk Bayern für die Projektförderung in ganz Bayern weitergeleitet. Hiervon wird auch das Infomaterial für die Öffentlichkeitsarbeit finanziert.

Die Diakonie bittet darum, den Betrag wegen der nicht stattfindenden Haus- und Straßensammlungen auch nach der Sammlungswoche direkt an folgendes Konto zu überweisen: Spendenkonto der Diakonie Donau-Ries: DE23 7225 0000 0015 0824 07 – Stichwort: Frühjahrssammlung 2020. (pm)

