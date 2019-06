Die Bayerische Rieswasserversorgung hat einen neuen Leiter

Was der Vorstandsvorsitzende Paul Ritter zu möglichen Fusionen sagt

Die Stadt Oettingen benötigt Glück, dass das Projekt nicht wie bei ähnlichen Vorhaben in diesem Größenrahmen zur Schuldenfalle wird, schreibt Verena Mörzl.

Pläne für die Premium-Krone vorgestellt

Plus In der Sondersitzung des Oettinger Stadtrates wurden die Ergebnisse von Wirtschaftlichkeits- und Machbarkeitsstudie veröffentlicht. Die Kosten für das neue Hotel mit fast doppelt so vielen Zimmern betragen mehr als 15 Millionen Euro.