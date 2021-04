Die DLRG Nördlingen bekommt ein neues Fahrzeug

Für die DLRG Nördlingen gibt es ein neues Einsatzfahrzeug für Wasserrettungseinsätze. Die Kennung des Sprinters ist nach einem Tier benannt.

Nach langer Wartezeit hat der Ortsverband Nördlingen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in den letzten Tagen sein neues Einsatzfahrzeug zur Wasserrettung in Empfang genommen. Unter der Kennung „Pelikan Nördlingen 91/1“ nutzen die ehrenamtlichen Lebensretter den Mercedes Sprinter künftig für ihre Einsätze bei Unfällen am oder im Wasser oder zur Ausbildung der Mitglieder des Ortsverbands, so eine Mitteilung.

Fahrzeug für die DLRG Nördlingen ist gut ausgerüstet

Ausgerüstet mit Digitalfunk, modernem Tauchequipment und Rettungsmaterial können 1. Vorsitzender Matthias Tegeler und seine Mitstreiter in ihrem Einsatzgebiet, das den ganzen Landkreis Donau-Ries umfasst, im Notfall zu Rettungseinsätzen ausrücken.

Finanziert wurde das Fahrzeug mit Mitteln des Freistaats, wobei noch ein erklecklicher Teil der Kosten durch den Ortsverband abgedeckt werden musste. Die Stiftung der Sparkasse Nördlingen hat daher den ehrenamtlichen Helfern eine Spende in Höhe von 1250 Euro überreicht, um zur Finanzierung beizutragen. (pm)

