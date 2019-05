vor 36 Min.

Die Deininger Hauptstraße steht im Fokus

Der Deininger Haushalt dreht sich heuer vor allem um den Ausbau der Hauptstraße. An dieser exponierten Stelle in Richtung Nördlingen, an dem einmal die alte Gefrieranlage stand, soll ein kleiner Rastplatz angelegt werden.

Der Gemeinderat verabschiedet den Haushalt für das Jahr 2019. Darin sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von rund sieben Millionen Euro aufgeführt.

Von Jim Benninger

Bereits seit Jahren wird in Deiningen groß investiert, jetzt stehen weitere „große Aufgaben, sowohl finanziell, als auch gesellschaftlicher Art an“, sagte Bürgermeister Wilhelm Rehklau bei der Beratung des Gemeindehaushaltes. Nach der umfangreichen Vorstellung durch den Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft Ries, Moritz Gerstner, in der Sitzung zuvor, hatte es an dem Sieben-Millionen-Etat keine gravierenden Änderungen mehr gegeben. So verabschiedeten ihn die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung im Rathaus genauso einstimmig, wie sie den Bürgermeister ermächtigten, bis zu 676.000 Euro Kreditaufnahmen für Investitionen zu tätigen.

Der Höchstbetrag für Kassenkredite zur rechtzeitigen Ausgabenleistung liegt sogar bei 1,5 Millionen. Die nach 2013 wieder einmal höhere Deininger Verschuldung ergibt sich vor allem aus den gewaltigen Investitionen für die Hauptstraße und kann trotz sparsamer Haushaltsführung wegen der großen Baumaßnahme bis zum Ende des Jahres auf knapp 500 Euro pro Kopf steigen. Dennoch sei es auch 2019 ein relativ normaler Haushalt, bei dem man Steuereinnahmen und Bauplatzerlöse wie in den Jahren zuvor erwarte, sagte Rehklau.

Wie andere Kommunen benötigt aber auch Deiningen mehr Geld, besonders für seinen 3,7-Millionen-Verwaltungshaushalt. Allein die Kreisumlage sei um 132000 Euro auf über eine Million Euro gestiegen, dagegen die Schlüsselzuweisungen um 161000 auf 196000 Euro gefallen. So sei heuer nur noch eine Zuweisung von 289000 Euro, 237000 Euro unter dem Vorjahresansatz, an den 3,3-Millionen-Euro-Vermögenshaushalt möglich. In diesem steht der Ausbau und die Neugestaltung der Hauptstraße mit Bushaltestellen und Straßenbeleuchtung mit 1,2 Millionen Euro im Vordergrund, wobei zudem 700.000 Euro für die Kanalsanierung sowie 350.000 Euro für weitere Kanalmaßnahmen eingestellt seien. Weitere 420.000 Euro fallen für Grunderwerb und Abbruchkosten an, 40.000 Euro für städtebauliche Maßnahmen in der Jahn- und Raiffeisenstraße und 34500 Euro als Zuschuss für die Kirchensanierung. „Wir können heuer nicht alles machen, was nötig wäre, aber das was geplant ist“, so der Bürgermeister in der Sitzung.

In dieser sprachen sich die Räte auch einstimmig für Tempo 30 vor der Grund- und Mittelschule sowie im Zuge der Hauptstraßensanierung für einen kleinen Dorfplatz anstelle der früheren Molkerei und Gefrieranlage aus, die bereits abgerissen ist. Dort soll ein Rastplatz mit Mauer, Bänken, Baum, Pflanzfläche, Leuchten, Fahrradständer, Infotafel und kleinem Brunnen entstehen. Für eine vom Landratsamt abgesprochene zweite Querungshilfe in der Hauptstraße werde am 8. Mai, 8.30 Uhr, an der Schule ein weiterer Ortstermin mit den Zuständigen angesetzt.

Zwei Gegenstimmen gab es für ein 6500-Euro-Konzept für die Entwicklung der beiden Friedhöfe. Die beiden Räte meinten, dass es überflüssig sei und mit folgenden Planungskosten zu teuer werde. Für einen „Strategietag“ mit den Zuständigen sprachen sich dagegen die übrigen Räte sowie der Bürgermeister aus, um das langwierige Thema auf den Weg zu bringen.

Themen Folgen