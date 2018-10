00:38 Uhr

Die Erfindung der Wahrheit

Christian Kienings Familie hat im Ries gelebt. Über ihre Geschichte hat der Literaturprofessor ein Buch geschrieben. Daraus las er im Museum Augenblick

Von Peter Urban

Nördlingen Es war eine in jeder Hinsicht besondere Lesung im Nördlinger Museum Augenblick: Der Autor und Professor für Deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Zürich, Christian Kiening, las aus seinem literarischen Debüt „Letzte Züge“. Besonders deswegen, weil das kleine Museum ein, wie Kiening sagte, schöner Ort sei, den er, obwohl er früher oft in Nördlingen gewesen sei, nicht gekannt habe. Und die Soiree war besonders, weil sich Ralf Lehmann als Veranstalter ein neues Konzept vorgestellt hat: Lesung, Interview beziehungsweise Diskussion und Wein.

Der Rotwein hieß passenderweise „lesegut“ und das, was Christian Kiening seinen Zuhörern servierte, war nicht weniger wohlschmeckend. Ein zauberhaftes Stück Literatur, das er bewusst nicht Roman, sondern nur „Eine Geschichte“ nennt. Seine Geschichte, will sagen, die seiner Familie. Sie beginnt mit der Beerdigung seiner Großmutter, die zuletzt im Ries lebte. Sie führt über den Emmeramsberg, über Stadtmauer, Marienhöhe und „Groß-Elfingen“ auf den Spuren der Erinnerung ganz tief in die Vergangenheit. Aus Aufzeichnungen, Dokumenten und Briefen hat der Autor in siebzehn Kapiteln ein vielschichtiges Panorama einer Familiengeschichte verfasst.

Der Tod der Großmutter bildet den Anfang und die Geburt des Autors das Ende. Nicht nur diese dramaturgische Idee hebt das Buch weit über das hinaus, was man sich im allgemeinen von Familiengeschichten – zumal es höchst persönliche Erinnerungen sind – erwartet, um nicht zu sagen, befürchtet. Man erlebt die verschlungenen Wege zweier Generationen nach, konfrontiert mit Kriegen, Flucht, Gefangenschaft und Neubeginn. Spuren einer Kindheit am fränkischen Main, ein Leben im besetzten Polen, das München nach 1945: eine ganz normale Familie mit all ihren Plänen, Schwärmereien und Enttäuschungen. „Das Erinnern passiert ja vor unseren Augen“, sagt Christian Kiening, „für Augenblicke erhalten hier die Toten eine Stimme, in der sich Gewusstes und Vorgestelltes überlagern“.

Im Gespräch mit Ralf Lehmann schilderte der Autor den Prozess seiner Arbeit, von der Motivation, die gesammelten, gefundenen Dokumente, Aufzeichnungen, Fotos, Briefe im Schreibprozess in eine Geschichte zu sublimieren, die spannend zu lesen ist, ohne doch wirkliche Höhepunkte zu brauchen. „Ohne Spektakuläres kommt man eher an die Zwischentöne“, so Christian Kiening. Dass man die Wahrheit auch erfinden kann, hat er mittels einer Anekdote seiner Recherchen erklärt.

Als er in Archiven vom damals ja noch sensationellen Gastspiel eines Zirkus, der seiner Mutter eigentlich nicht entgangen sein müsste, weil es sie gerade dort für ein paar Lebensmomente hin verschlagen hatte, las, nahm er es zwar als freie Erfindung in sein Buch auf, doch seine Mutter erinnerte sich beim Lesen des Buches an dieses Ereignis zurück, das sie eigentlich schon lange vergessen hatte. „Die Synapsen werden nur so überschnappen“, hatte Ralf Lehman anfangs des Abends versprochen. Er hat sein Versprechen gehalten.

