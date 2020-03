21:55 Uhr

Die Ergebnisse zur Kommunalwahl 2020 in Nördlingen: OB- und Stadtrat-Wahl

Hier finden Sie die Ergebnisse der Stadtrat- und Oberbürgermeister-Wahl in Nördlingen: Die Wahlergebnisse der Kommunalwahl 2020 am 15. März in der Übersicht.

Hinweis: Wenn die Ergebnisse vorliegen, finden Sie sie in den Grafiken in diesem Text. Bitte laden Sie den Artikel zu einem späteren Zeitpunkt neu, falls noch keine Zahlen angezeigt werden.

Am 15. März 2020 geben die wahlberechtigten Einwohner von Nördlingen bei der Kommunalwahl 2020 ihre Stimmen ab. Dann wird darüber entschieden, wer der neue Oberbürgermeister wird und wer in den kommenden Jahren im Stadtrat von Nördlingen sitzen soll. Die Ergebnisse der Kommunalwahl werden voraussichtlich noch am Abend des 15. März vorliegen. Wir informieren Sie hier über die Ergebnisse.

Aktuelle Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Nördlingen: Stadtrat und OB-Wahl

Bürger in Bayern haben bei der Kommunalwahl am 15. März zwischen 8 und 18 Uhr Gelegenheit, ihre Stimmzettel in den Wahllokalen auszufüllen. Sobald die Stimmen ausgezählt sind, finden Sie die Ergebnisse hier:

Wenn bei der Bürgermeister-Wahl keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommt, müssen die beiden mit den besten Ergebnissen am 29. März in die Stichwahl.

Der amtierende Bürgermeister von Nördlingen Hermann Faul wird in diesem Jahr nicht bei der Kommunalwahl antreten. Wer in Bayern Bürgermeister werden will, darf nämlich nicht älter als 67 Jahre sein - Faul wird in diesem Jahr 71.

Die Anzahl der Sitze im Stadtrat ist abhängig von der Einwohnerzahl der Stadt. Mit rund 20.400 Einwohnern können insgesamt 30 Sitze im Stadtrat von Nördlingen neu vergeben werden.

Ergebnis der vergangenen Kommunalwahl in Nördlingen: Wahlergebnisse der Oberbürgermeister- und Stadtrat-Wahl

Bei der vergangenen Kommunalwahl gelang es der CSU, sich die meisten Sitze im Stadtrat von Nördlingen zu sichern. Hier die Wahlergebnisse aus dem Jahr 2014 im Überblick:

CSU : 30,4 %, 7 Sitze

: 30,4 %, 7 Sitze SPD : 13,2 %, 3 Sitze

: 13,2 %, 3 Sitze Grüne: 10,3 %, 3 Sitze

Wählergemeinschaft Stadtteile: 23,9 %, 6 Sitze

PWG-Freie Wähler e.V.: 16,3 %, 4 Sitze

Nördlinger Frauenliste e.V.: 5,8 %, 1 Sitze

