Die Firma Paris kehrt Nördlingen den Rücken

Die Firma Textilpflege Paris hat ihren Hauptsitz von Nördlingen in das Gewerbegebiet nach Möttingen verlegt. Im vergangenen Jahr entstand dafür eine neue Halle, die in den nächsten Wochen vollständig in Betrieb gehen wird.

Plus Auf Grund von Differenzen mit der Nördlinger Stadtverwaltung verlagert das Textilpflegeunternehmen seinen Firmensitz nach Möttingen. Dort freut man sich.

Von Bernd Schied

Für Manuel Fuchs ist langsam Land in Sicht. Seit Wochen ist der Geschäftsführer der Firma Textilpflege Paris mit seinen Mitarbeitern dabei, den neuen Firmensitz in Möttingen einzurichten, wofür Ende 2019 eine neue Firmenhalle im Gewerbegebiet der Riesgemeinde entstanden ist, die künftig die „Kommandozentrale“ des Rieser Traditionsunternehmens sein wird. Ende März diesen Jahres soll es losgehen.

Fuchs hat nach eigenen Angaben rund vier Millionen Euro investiert. Ein mutiger Schritt, wie der gelernte Textilreinigermeister im Gespräch mit unserer Zeitung einräumt. Bis Corona kam, sei das Unternehmen sehr gut gelaufen. Derzeit gebe es jedoch eine gewisse „Delle“.

Manuel Fuchs wollte weg aus Nördlingen, wenngleich das Ladengeschäft in der Deininger Straße 15 erhalten bleibt. „Mit der Stadtverwaltung hat es schon seit Langem nicht mehr gepasst“, gibt er als Grund für den Umzug an. Der Verdruss über die fehlenden Parkplätze und ein ständiger Ärger mit der Verkehrsüberwachung hätten dazu geführt, Nördlingen letztlich den Rücken zu kehren. Für Möttingen habe neben einer persönlichen Verbindung zum Ort die gute Verkehrsanbindung des Ortes durch die Bundesstraße 25 gesprochen. Von der Kommune sei seine Firma mit offenen Armen aufgenommen worden. „Die Zusammenarbeit und die Unterstützung waren von Anfang an hervorragend.“

Paris in Möttingen statt in Nördlingen

Firmenchef Fuchs führt das Unternehmen seit 2018 in vierter Generation. Zu dieser Zeit sei der Betrieb bereits aus allen Nähten geplatzt. Das zunehmende Wachstum im Wäschereibereich und die zahlreichen Annahmestellen im Umkreis von rund 80 Kilometern wären in Nördlingen kaum noch zu bewältigen gewesen. Zweieinhalb Jahre habe es vom Grundstückserwerb (rund 10000 Quadratmeter) über Planung und Bau bis zur Fertigstellung der neuen, 1500 Quadratmeter großen Firmenzentrale gedauert, sagt Fuchs, der nach eigener Aussage alles selbst koordiniert und gesteuert hat.

Paris zählt derzeit 32 Beschäftigte. Neben 100 Annahmestellen in der Region – eine davon wird auch in der neuen Firmenzentrale sein – gibt es Filialen in Weißenburg, Ellwangen und Gunzenhausen.

Neues Domizil ermöglicht Paris mehr Möglichkeiten

Großen Wert legt Manuel Fuchs eigenen Angaben zufolge auf den Umweltschutz. Die neu angeschafften Reinigungsmaschinen erfüllten auf diesem Gebiet die höchsten Standards, ebenso wie das verwendete Waschmittel, das über eigene Dosieranlagen je nach Bedarf zugeführt werde. Auch die Entsorgung der verwendeten Mittel genüge höchsten Ansprüchen, betont Fuchs. In einer speziellen Anlage würden diese wieder aufgearbeitet. „Wir sind ein umweltfreundlicher Betrieb. Da lege ich großen Wert drauf.“ Durch die neueste Technik könne das Unternehmen zudem sehr produktiv arbeiten.

Das neue Domizil ermöglicht es Paris, das ohnehin schon breite Leistungsspektrum noch zu erweitern. Beispielsweise mit der Pferdedeckenwäsche inklusive Reparatur- und Nähservice, der Reinigung von Hotellerie- und Gastronomiewäsche sowie mit Hygiene- und Desinfektionsbehandlungen von Textilien, beispielsweise aus Arztpraxen. Sollte es Erweiterungsbedarf geben, stehe dafür Platz auf dem Firmengelände zur Verfügung, so Manuel Fuchs. Doch zunächst hoffe er auf Entspannung in der Pandemie und wieder bessere Umsätze. Dann werde er weitersehen.

In der Möttinger Gemeindeverwaltung sieht man die neue Gewerbeansiedelung mit großer Freude, sagt Bürgermeister Timo Böllmann. Sie sei ein Beweis dafür, dass Möttingen ein attraktiver Wirtschaftsstandort sei.

