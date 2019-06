vor 3 Min.

Die Frau, die Schwung ins Senioren-Leben bringt

Elisabeth Strauß ist Vorsitzende des Seniorenbeirates und wird heute 70 Jahre alt. Dennoch packt sie bei der Organisation mit an, wenn es nötig ist.

Von Ronald Hummel

Ein 80-Jähriger wird gefragt, ob er nicht zum Seniorentreff kommen will. „Was soll ich bei den alten Leuten?“, sagt er darauf. Elisabeth Strauß, Vorsitzende des Seniorenbeirates der Stadt Nördlingen, hat solche Dialoge schon öfter erlebt. „Alter ist keine Frage der Lebensjahre“, schlussfolgert sie lachend daraus. Wer sich der Gemeinschaft des Seniorentreffs in der Nördlinger Polizeigasse anschließt, ist für sie nicht alt, denn er hat ja etwas unternommen, um eben nicht einsam zu sein, vielmehr um geistig am Ball zu bleiben, was erwiesenermaßen ein Nebeneffekt der Geselligkeit ist.

Jeden Dienstag und Donnerstag von 14 bis 17 Uhr kommen hier Leute ganz zwanglos zusammen, einfach um des Beisammensein willens. Man redet bei Kaffee und Kuchen oder auch bei einem Bierchen, spielt – zum Beispiel sind Kartler hoch willkommen. Da ist zum Beispiel eine Frau, die zurück nach Nördlingen gezogen war und niemanden mehr von früher kannte. Ein Besuch im Seniorentreff, und das Problem existierte nicht mehr: „Sie fühlt sich sehr wohl und möchte gerne immer mehr Leute kennenlernen.“ So geht es allen hier, deshalb wirbt Strauß gerade für einen Stammtisch im großen Umfang; am besten, man bringt gleich Freunde und Bekannte mit. „Je mehr dabei sind, umso mehr Impulse gibt es für den Einzelnen“, sagt sie. Denn gerade Senioren seien es, die nach großer Lebensleistung nicht einsam zu Hause versauern sollten. Bei Interesse genügt ein kurzer Anruf bei ihr unter Telefon 09081/3237.

Sie hat jung eine Familie gegründet

Das soziale Engagement liegt Elisabeth Strauß seit jeher im Herzblut: Schon sehr jung gründete sie ihre Familie, nahm dazu noch Kinder in Tagespflege, insgesamt 55 in 36 Jahren. Dazu gehörte auch ein Mädchen, das 1984 durch das legendäre Flüchtlingsschiff „Cap Anamur“ gerettet wurde. Vor 21 Jahren ließ sich Elisabeth Strauß überreden, dem Vorstand des Evangelischen Frauenbundes beizutreten; sie sah es als konsequente Lebensphase an, sich nach Kindern auch um Erwachsene zu kümmern. Sie wurde auch Dekanats-Frauenbeauftragte, gründete das Frauenhaus in Donauwörth mit, ist nunmehr seit drei Perioden Mitglied im Seniorenbeirat der Stadt Nördlingen und ist mittlerweile dessen Vorsitzende. 19 Gruppen sozialer Einrichtungen sind hier vereint, von der Diakonie bis zur Feuerwehr, von der Gewerkschaft ver.di bis zum TSV.

Es gibt zahlreiche Querverbindungen, etwa zur Volkshochschule, zum interkulturellen Frauencafé oder zur Liselotte-Nold-Schule, wo beispielsweise einmal im Jahr angehende Ergotherapeuten den Senioren ihre Pflege angedeihen lassen. Die Klammer dieses umfassenden Engagements bildet die Stadt, für die Elisabeth Strauß voll des Lobes ist: „Sie stellt uns die großen Räumlichkeiten zur Verfügung, hält sie in Schuss, unterstützt uns finanziell und ist immer als Ansprechpartner da – solch eine Unterstützung gibt es nicht überall.“

Nach wie vor sieht sich Elisabeth Strauß nicht als Funktionärin, sondern packt mittendrin mit an, hilft den Ehrenamtlichen beim Servieren mit, gesellt sich zu den Gästen, übernimmt bei Bedarf auch einmal Fahrdienste. Sie organisiert Feste, Ausflüge und Versammlungen mit, betont aber, dass die Besucher des Seniorentreffs auch ganz spontan selbst Unternehmungen auf die Beine stellen, ganz ohne Organisation „von oben“. Sie setzt sich auch für persönliche Belange ein, hat in etlichen Fällen schon drohende Altersarmut abwenden können. Doch es wird ihr nie zuviel, ihr Antrieb ist gewaltig und ihre Aufgaben gehen absolut nicht an die Substanz, sondern lassen ihre quirlige Vitalität täglich wachsen. So mag man es auch gar nicht glauben, dass Elisabeth Strauß heute ihren 70. Geburtstag feiert. Aber es ist, wie sie sagt: Lebensjahre sind nicht ausschlaggebend dafür, wie lebendig man sich fühlt.

