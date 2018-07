vor 38 Min.

„Die G’schicht’ hinter der G’schicht’“

Gerhard Polt spricht über sein Wirken als Kabarettist, über die Toten Hosen und seinen Auftritt in Döckingen.

Von Toni Kutscherauer

An diesem Wochenende feiert der SV Döckingen mit einem umfangreichen Festprogramm sein 60-jähriges Bestehen. Abschluss und Höhepunkt der Feierlichkeiten ist der Auftritt von Gerhard Polt und den „Well-Brüdern aus’m Biermoos“ am Montag. Die Rieser Nachrichten hatten Gelegenheit, vorab mit dem Großmeister des bayerischen Kabaretts zu sprechen.

Herr Polt, Sie treten am Montag mit den Well-Brüdern in einem Bierzelt auf. Welche Bedeutung haben solche Events für Sie?

Gerhard Polt: Ich arbeite ja stets an mehreren Projekten: satirische Texte, Bücher, Theaterstücke, Filme. Jedoch sind Bühnenauftritte vor vielen Leuten für mich immer noch das Schönste.

Sie waren Jahrzehnte mit der legendären „Biermösl Blosn“ unterwegs, die nun in veränderter Konstellation als „Well-Brüder aus’m Biermoos“ firmiert. Was hat sich dadurch geändert?

Polt: Sehr wenig. Es ist immer noch eine Mordsgaudi mit den Burschen, es wurde ja nur ein Bruder durch einen anderen ersetzt. Der personelle „Fundus“ in der Familie Well ist ja groß genug (lacht).

Sie karikieren in Ihren Texten ja großteils Menschen in ihrem alltäglichen Lebensumfeld. Gehen Ihnen da nicht gelegentlich die Ideen aus?

Polt: Überhaupt nicht. Ich schreibe nach wie vor mit Begeisterung und muss manchmal einfach nur zuhören. So lange es Menschen gibt, „menschelt“ es halt. Und oft wundert es mich, was am Ende dabei Lustiges herauskommt.

Gehen die Leute da nicht auf Distanz und sagen: „Oh, der Polt, da muss ich aufpassen, was ich sage, damit ich nicht in seinem Programm lande“?

Polt: Mitunter schon, aber nur am Anfang. Mit geht es ja nicht darum, den Menschen wie einen Schmetterling aufzuspießen und vorzuführen. Es hat ja jede Geschichte ihren Hintergrund. Und mich interessiert am meisten die „G’schicht’ hinter der G’schicht’“, was dann meist recht spannend ist. Die Leute erzählen dann meist recht bereitwillig

Kürzlich waren Sie im Fernsehen bei einem Konzert gemeinsam mit den Well-Brüdern und der Punkrock-Band „Die Toten Hosen“ zu sehen. Wie geht denn das zusammen?

Polt: Wir waren mit diesem gemeinsamen Programm von Berlin bis Wien in vielen Städten auf Tour. Die Well-Brüder und ich sind ja schon sehr lange mit Campino und seiner Truppe befreundet. Man hat gespürt, wie gut sich die unterschiedlichen Musikstile trotz aller Gegensätzlichkeiten verbinden lassen. Für mich war es lustig, mal in diese mir bis dahin nicht bekannte Rock-Welt einzutauchen – am Ende wurden wir überall gefeiert.

Sie sind jetzt 76 Jahre alt. Wird das Bühnenleben da nicht manchmal mühsam?

Polt: Ich bin noch immer Kabarettist und Satiriker mit Leib und Seele, doch ich reduziere meine Auftritte schon seit einigen Jahren. Ich habe eine schöne Wohnung und möchte meine Möbel jetzt auch mal nutzen (lacht).

Worauf dürfen sich die Besucher am Montag in Döckingen freuen?

Polt: Auf einen kurzweiligen und unterhaltsamen Abend mit guter Musik und Kabarett. Wir sind erst kürzlich in Prutting bei Rosenheim aufgetreten. Das Festzelt war proppenvoll und am Ende haben die Leute getobt. Ähnliches erhoffe ich mir am Montag in Döckingen.

Herr Polt, wir wünschen Ihnen alles Gute.

Polt: Danke, das kann ich gut brauchen. Ich bin nämlich grad’ auf dem Weg zum Zahnarzt.

Für den Auftritt von Gerhard Polt und den „Well-Brüdern aus’m Biermoos“ am Montag, 23. Juli, in Döckingen im Festzelt am Sportplatz gibt es noch Restkarten zu 26,40 EURO an der Abendkasse. Beginn: 20 Uhr, Einlass: 18 Uhr.

