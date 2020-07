vor 17 Min.

„Die Gaben der Pandora“: Dieser Debütroman spielt in Nördlingen

Plus Marius Alexander Auenberg veröffentlicht „Die Gaben der Pandora“. Es soll der erste Teil einer Trilogie werden.

Von Ronald Hummel

Das Romandebüt des 32-jährigen Germanisten und Gymnasiallehrers Marius Alexander Auenberg, der aus der Nähe von Donauwörth stammt, spielt in Nördlingen. Er wählte diese Kulisse, weil hier genau wie im Roman verschiedene Zeitalter, Mystik und Moderne, althergebrachte und nüchterne Alltagssprache, irdische und kosmische Dimension des Rieskraters verschmelzen. So spielt die Geschichte in unserer Zeit, wird jedoch bewusst in einem antiquierten und blumigen, üppigen und zuweilen verschachtelten Sprachstil erzählt. Moderne Begriffe wie „Schminktussis“ oder „Checker“ vermischen sich ganz selbstverständlich mit veralteten Ordnungsbegriffen wie „Ordinarius, Prima, Sekunda und Tertia“ – der Autor verehrt die Erzähler des 19. und frühen 20. Jahrhunderts und will den Leser sprachlich in diese Welt hineinziehen.

Der Roman spielt am Nördlinger Gymnasium

Im Mittelpunkt steht Jakob Heller, der als Neuling in die zwölfte Klasse des altehrwürdigen Reichsstadt-Gymnasiums kommt. Reale Herausforderungen wie Leistungsdruck und Erwachsenwerden verweben sich zusehends mit einer mystischen Ebene, als er den Mitschülern Luise und Valentin näher kommt. Unterschwellig und schleichend dringt gemäß dem Untertitel „Ahnungen“ bei der andauernden Sinn- und Identitätssuche der drei ehrgeizigen Schüler immer wieder die Frage nach dem Übernatürlichen durch. Das Stadtbild Nördlingens wie auch beispielsweise das Kartäusertal mit seinen altehrwürdigen Ruinen, die Ofnethöhlen und die dortige geheimnisvolle Schädel-Begräbnisstätte oder der urtümliche Nördlinger Friedhof mit der Emmeramskirche bilden die Kulissen für eine heraufziehende Gothic-Atmosphäre. Ein Begabtenseminar stellt gleichsam die Weiche von der Realität ins Übersinnliche – seine Freunde ahnen, dass nicht allein Intelligenz ein Auswahlkriterium ist. Das unheimliche Element entfaltet sich erst zum Ende des ersten Bandes, dafür aber mit umso größerer Wucht: Bei der Abiturfeier werden ein Lehrer auf unerklärliche Weise ermordet und Jakob schwer verletzt – die Intrigen des Geheimbundes „Pandora“, der mit dem Begabtenseminar zu tun hat, brechen durch. Band II der Trilogie ist schon in Arbeit. Marius Auenberg gelang ein Werk mit großem Tiefgang, die Entführung mittels der Erzählsprache E.T.A. Hoffmanns, Theodor Fontanes oder Thomas und Heinrich Manns in eine Geisteswelt vor unserer Zeit übt einen ungewöhnlichen Reiz aus. Der erste Band ist erhältlich bei Bücher Lehmann.

