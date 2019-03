vor 32 Min.

Die Geschichte der Alten Kornschranne in Nördlingen

Schon früher wurde in dem Gebäude mit Geld gehandelt. Seit wann das Anwesen seinen Namen trägt und wer der Baumeister war.

Von Herbert Dettweiler

Fast jeder Rieser kennt die Schrannen-Gebäude im Nördlinger Stadtzentrum. Wo heute in der Sparkasse täglich Tausende von Euros bewegt werden, wurde früher ebenfalls Geld gehandelt, wenn auch Gulden (fl), Reichsmark (RM) und auch noch Deutsche Mark (DM).

Die „Alte Kornschranne“ diente seit alters her als Lagerhaus für den Nördlinger und den Rieser Getreidehandel. Jahrhunderte kannte man den Spruch: „Gute Ernte im Ries merkt ma’ bis Paris.“ Tatsächlich ging ein Großteil des Getreides ins kornarme Württembergische.

Eine Kurzgeschichte beschreibt das Treiben an der Kornschranne

Ab Herbst lieferten die Bauern ihr neues Getreide an. In großen Mehrzentnersäcken brachten sie das frisch gedroschene Korn zum Verkauf in die Stadt. Unser Lehminger Heimatdichter Friedrich Völklein, der das Treiben als Schüler selbst miterlebte, hielt das Geschehen 1956 in seiner Kurzgeschichte „Die drei Schrannabaura“ fest, wo es unter anderem heißt: „So holperte und knallte und polterte der schwerbeladene Schrannenwagen durchs gewölbte, dunkle Stadttor und über die harten und alten und buckligen Pflastersteine. (…) Zu allen Toren, Wagen hinter Wagen, kam das Dorf herein und verwandelte die ganze Stadt und ihre Sprache und ihr Kleid. (…) Auf dem Gansbuck verliefen sich die Marktleut schon wieder, ehe die Schranne recht in Fluss und Bewegung kam. Die beiden Hallen waren vollgestopft und vollgepfropft von Getreidesäcken, so dass nur ganz schmale, krumme Gänge frei bleiben konnten für die Händler. (…) Die Schranne konnte sich stundenlang hinziehen, und wenn die Bauern verkauft hatten, mussten sie immer noch warten und umeinander stehen und sitzen, bis die Händler zum Auszahlen herbei kamen. Dann konnten die Bauern endlich in den größten Sack die anderen Säcke hineinstopfen und ans Heimgehen denken.“

Aber meistens wurde ein Teil des Bargeldes noch auf dem Heimweg im am Weg liegenden Gasthaus gebraucht oder damit in den von der Frau aufgetragenen Geschäften bezahlt, was daheim im Dorf längst dringend gebraucht wurde, jedoch auf diesen Zeitpunkt verschoben worden war. „Zuhause warfen die Schrannenbauern die Säcke in die Scheune, streiften das blaue ‚Stobhemd’ herunter, über den heißen Kopf, und gingen an die Arbeit, ins Gschirr.“ So schließt Friedrich Völkleins Geschichte.

Erst 1865 wurde eine zweite Schranne errichtet

In Nördlingen ist schon für 1402 die Bezeichnung „Bei den Kornschrannen“ urkundlich belegt. Deshalb muss hier schon ein Vorgängerbau bestanden haben, denn das jetzige Bauwerk wurde nach einem Ratsbeschluss vom 1. Oktober 1600 erst in der Zeit von 1601 bis 1602 erstellt. Den Plan zu diesem Gebäude lieferte der damalige Bürgermeister und Kunstschreiner Johannes Pferinger. Der Baumeister aber war Wolfgang Walberger, dem neben der Kornschranne weitere wichtige Bauten in Nördlingen zugeschrieben werden wie das Klösterle, das Baldinger, Reimlinger und Löpsinger Tor mit dem Zeughaus, die steinerne Treppe am Rathaus, die nicht mehr vorhandene Neue Bastei, oder auch der Turm von Schloss Lierheim.

Erst 1865 wurde an Stelle zweier abgerissener Häuser notwendigerweise eine zweite Schranne errichtet. Der Kornhandel, dem auch dieses Gebäude gedient hatte, wurde im Jahr 1937 eingestellt. Im Rahmen der in den Jahren 1996/97 durchgeführten Renovierung und Instandsetzung des Gebäudes für 7,5 Millionen DM wurden eine Markthalle und ein Restaurant sowie im ersten Stock ein Veranstaltungsraum für Konzerte, Vorträge und Ausstellungen eingerichtet.