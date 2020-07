vor 18 Min.

Die Hauptstraße in Reimlingen ist wegen Bauarbeiten gesperrt

Die Baustelle rückt abschnittsweise vor. Die Sperrung wird einige Monate anhalten.

Von Matthias Link

In Reimlingen ist die Ortsdurchfahrt nicht möglich, da die Hauptstraße abschnittsweise saniert wird. Am Montag haben die Bauarbeiten begonnen, sie werden sich laut Bürgermeister Jürgen Leberle voraussichtlich bis Oktober hinziehen. Aktuell sind die von der Hauptstraße abgehenden Zufahrten zur Kirchberg-Straße und zur Schmähinger Straße gesperrt. Ab 3. August wird zudem der Kanal in der Schmähinger Straße saniert. Die Arbeiten werden circa drei Monate dauern, so Leberle.

