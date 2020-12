vor 19 Min.

Die Inzidenz im Landkreis Donau-Ries bleibt konstant

Medikamente zur Behandlung von Covid-19 liegen auf einem Tisch an einem Krankenbett.

Bei der Sieben-Tage-Inzidenz gibt es erneut einen leichten Anstieg auf über 120. Zudem gibt es Neuigkeiten aus der Nördlinger Lebenshilfe.

Die Zahl der positiv auf Covid-19 getesteten Personen im Landkreis Donau-Ries liegt nach Stand Montag, 7. Dezember, 13 Uhr, bei insgesamt 2 033. Hiervon gelten 1 665 Personen als genesen. Das teilt das Landratsamt mit. Die Anzahl der in Zusammenhang mit einer Corona-InfektionVerstorbenen im Landkreis Donau-Ries liegt weiterhin bei 40 Personen. In der Folge gelten momentan 328 Personen als aktuell positiv Getestete.

In den regionalen Kliniken befinden sich derzeit insgesamt 43 positiv auf Covid-19 getestete Personen in Behandlung, davon sieben in intensivmedizinischer Behandlung. Der heutige Inzidenzwert von wöchentlichen Infektionen pro 100 000 Einwohner stieg laut Robert-Koch-Instut leicht auf 126,3.

Das Ausbruchsgeschehen in der Nördlinger Lebenshilfe ist währenddessen laut Mitteilung des Gesundheitsamtes nun offiziell beendet. Insgesamt wurden in der Einrichtung für Menschen mit Behinderung 72 Personen positiv auf das Virus getestet, 51 Bewohner sowie 21 Mitarbeiter. Aktuell gibt es keinerlei Infektionen mehr, die Quarantäneanordnungen wurden allesamt in der vergangenen Woche beendet. (pm)

