Die Jubiläums-Mess’ war  eine „Hitzeschlacht“

Plus Die Hochseilshow, ein Rückblick auf acht Jahrhunderte Tradition und zur Krönung ein Tag Verlängerung auf Nordschwabens größtem Volksfest. Die Bilanz eines Festes rund um den heißesten Tag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Ries.

Eine Mess’ der Superlative ist mit dem gestrigen Herrenmontag zu Ende gegangen. Unumstritten stand das große Jubiläum „800 Jahre Mess’“ im Mittelpunkt.

Dicht darauf folgte jedoch die Hitze, die zwar nicht von Beginn an herrschte, aber dennoch im überwiegenden Verlauf das Geschehen auf dem beliebten Volksfest bestimmt hat. Und auch wenn die Polizei von einer überwiegend friedlichen Mess’ spricht, so gibt Polizeichef Walter Beck einen merklichen Anstieg der Einsätze bekannt. Nach dem Jubiläum beschäftigt den Rieser dann noch eine Frage: Bleibt es künftig bei der Elf-Tages-Mess’ oder war der Jubiläumstag eine Besonderheit, den die Stadt mit seiner Exklusivität in Ehren hält?

Beim Seniorennachmittag auf der Nördlinger Mess' traten die Wildecker Herzbuben auf. Video: Jan-Luc Treumann

Der Wunsch, den zusätzlichen Tag zu etablieren, besteht unter anderem bei Festwirt Jürgen Papert. Der stellvertretende Leiter des Ordnungsamtes, Daniel Wizinger, versteht durchaus, dass die Idee mit Blick auf die Einnahmen interessant sei. Er verweist bei diesem Thema jedoch an eine andere Stelle: „Das müsste der Stadtrat entscheiden.“ Zu den Höhepunkten der Mess’ zählten ihm zufolge der Jubiläumsabend mit der Hochseilshow und der langen Einkaufsnacht am Freitagabend, bei der die Marktkaufleute bis 23 Uhr ihre Waren feilboten. Für Wizinger persönlich war ebenfalls der Jubiläums-Freitag der Höhepunkt: „Wenn man 800 Jahre Mess’ feiern darf, ist das einmalig.“ Für die Stadt gehe eine „verhältnismäßig friedliche Mess’“ zu Ende, sagt Wizinger, auch wenn die Polizei einen Anstieg der Einsätze im Vergleich zum vergangenen Jahr von 50 auf 70 vermeldet.

Walter Beck schätzt, dass wegen der Hitze weniger Besucher zur Mess’ gekommen sind. Unter den 70 Einsätzen (bis Montagvormittag) seien wie im Vorjahr neun Gewaltdelikte gewesen, vier Fälle von Vandalismus und zwölf Diebstähle (darunter zehn Fahrräder). Die Polizisten nahmen nach dem Hinweis einer Zeugin drei Jugendliche fest, die Räder gestohlen haben sollen. Die Ermittlungen dauern an. Darüber hinaus mussten die Beamten in mehr als 20 Fällen wegen stark angetrunkener Festbesucher ausrücken, Streitigkeiten schlichten und Hilflose in Gewahrsam nehmen. Darunter war wie berichtet eine 16-Jährige. Sie hatte am Samstagabend so viel Alkohol getrunken, dass sich der Rettungsdienst um das Mädchen kümmern musste. Wie viel Promille die 16-Jährige hatte, ließ sich letztlich nicht sagen, da sie zu einem Alkoholtest laut Beck nicht mehr in der Lage gewesen sei.

Drei Personen wurden als vermisst gemeldet, tauchten aber bis zum nächsten Tag wieder auf. Der Polizeichef sagte auf RN-Nachfrage, dass es sich um unbegleitete minderjährige Flüchtlinge handelte. Kommen sie nicht zur vereinbarten Zeit in ihre Wohnung zurück, werde sofort die Polizei benachrichtigt.

Die Juni-Hitze hat auch die Besucherzahl bei der Rieser Verbraucherausstellung (RVA) schmelzen lassen. Sebastian Haag schätzt, dass insgesamt rund 100000 Menschen die RVA besucht hätten, die Hoffnung lag darauf, dieses Jahr rund 120000 Besucher zu begrüßen. An dieser Zahl misst die Stadt Nördlingen auch die Gesamtmenge der Besucher der Mess’ und rechnet den Wert mal vier. So könnten bei der Jubiläums-Mess’ 2019 also in etwa 400000 Gäste da gewesen sein. Eigentlich, so erklärt Daniel Wizinger, sollte dieses Jahr ein neues Zählsystem eingeführt werden. „Die Firma hat allerdings kurzfristig abgesagt“, erklärt Wizinger. Mit Wärmebildpunkten hätte so eine genauere Besucherzahl ermittelt werden sollen.

Zwar haben die tropischen Temperaturen sowohl auf der Mess’ als auch bei der RVA einen Besucher-Rekord verhindert, die Organisatoren sind dennoch rundum zufrieden. Festwirt Jürgen Papert fasste das erfolgreiche Fest 2019 kurz und knapp zusammen: „Die Mess’ stand unter dem Motto Hitzeschlacht, aber wir haben sie trotzdem genossen.“

Nördlingen: Die heißeste Mess' seit Beginn der Wetteraufzeichnung?

Ob es die heißeste Mess’ seit 800 Jahren war? Oder zumindest seit Beginn der Wetteraufzeichnung? Dr. Guido Wolz, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes, kann für Nördlingen zwar keine konkrete Aussage treffen, denn erst in Reimlingen liege deren Wetterstation, der Ort könne aber als Referenzwert dienen.

Den Messungen zufolge war dieser Juni extrem warm, im Durchschnitt lag die Temperatur bei 19,7 Grad Celsius (der langjährige Mittelwert liegt bei 15,6 Grad). Der höchste jemals gemessene Wert für den Monat Juni war im Jahr 2003 mit einer Monats-Durchschnittstemperatur von 21,7 Grad Celsius. Mit 34,9 Grad wurde jedoch am Mittwoch, 26. Juni, ein Tages-Hitzerekord für den Monat Juni aufgestellt. Der bisherige Höchstwert in Reimlingen lag laut Meteorologe bei 34 Grad am 12. Juni 2003.

