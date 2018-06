vor 29 Min.

Die Jungstörche erhalten ihren Ausweis

Mit speziellen Ringen wird der Nachwuchs der Tiere aus dem Ries gekennzeichnet, denn das Zugverhalten der Vögel hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert

Von René Lauer

Wer einen Blick ins Wohnzimmer einer Storchenfamilie riskieren will, muss hoch hinaus über die Dächer der Stadt. Um den Nachwuchs des Nördlinger Storchenpaars, das seit Jahren auf dem Dach des Brot- und Tanzhauses lebt, zu „beringen“, hatten sich Storchenexperte Thomas Ziegler und Storchenbeauftragte Heidi Källner am Montagvormittag Verstärkung von der Nördlinger Feuerwehr geholt.

Mithilfe einer Drehleiter ließ Ziegler sich zum Nest befördern, um den drei jungen Störchen ihre Visitenkarte zu verpassen. Die etwa fingerdicken Ringe werden an den Beinen der Tiere befestigt, etwa jeder fünfte Storch in Süddeutschland ist gekennzeichnet. In der Datenbank der Vogelwarte Radolfzell werden die Tiere erfasst. „So können wir das Zugverhalten später analysieren“, erklärt Ziegler. Das habe sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Während die Störche in den kalten Monaten für gewöhnlich nach Afrika gezogen seien, komme das heute kaum noch vor. „Viele fliegen noch bis Spanien und überwintern dort auf Müllkippen, weil es dort genügend Nahrung gibt, andere bleiben sogar komplett zu Hause.“ Das liege zum einen am sich verändernden Klima, zum anderen vermutlich auch daran, dass man den heimischen Storch in den Jahren, in denen die Tiere in Deutschland selten wurden, nachgezüchtet und dabei mit dem afrikanischen Storch gekreuzt habe, welcher kein Zugvogel sei, so Ziegler.

Wohl in ihrer Heimat scheinen sich auch die Nördlinger Störche zu fühlen, die seit „mindestens zehn Jahren“ in der Stadt leben. Die drei Jungtiere zu beringen, sei deshalb etwas Besonderes. „Die Altstörche sind auf Menschen geprägt und flüchten nicht aus dem Nest, wenn wir uns mit der Drehleiter nähern“, erklärt Ziegler. Und so muss er – oben angekommen – den fürsorglichen Vater Storch mit einem Holzstock ein wenig zur Seite bugsieren, um an den Nachwuchs zu kommen. Es sei wichtig, den richtigen Zeitpunkt fürs Beringen zu finden, sagt der Experte. Zwischen drei und sechs Wochen sollten die Vögel alt sein. Sind sie jünger, ist der Ring zu groß und hält nicht, sind sie älter, versuchen die Tiere möglicherweise zu flüchten, können aber noch nicht fliegen und würden dann zu Boden stürzen. Im Nest auf dem Brot- und Tanzhaus geht jedoch alles gut, auch wenn die Störche nach Heidi Källners Beobachtungen etwas nervöser als sonst waren, schließlich wurden sie diesmal von einem Kamerateam des Bayerischen Rundfunks gefilmt. Doch die Storcheneltern ließen ihren Nachwuchs für keine Sekunde aus den Augen und verfolgten das Geschehen aus sicherer Entfernung.

Auch an weiteren Nestern in der Region waren Heidi Källner und Thomas Ziegler im Einsatz. In Möttingen, Deiningen und Löpsingen wurden gestern Jungtiere mit einem „Personalausweis“ ausgestattet, wie Källner es formuliert. In Auhausen hatten drei Störche bereits am Sonntag einen Ring erhalten. Wohin ihre Reise in Zukunft wohl führen wird?

Themen Folgen