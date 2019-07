vor 52 Min.

Die Kirchen verlieren weiter Mitglieder

St. Georg (links) und St. Salvator in Nördlingen. Die Katholische und die Evangelische Kirche verlieren Mitglieder, auch in Nördlingen. Die Dekane sehen im Ries aber noch eine Verwurzelung der Menschen mit der Kirche.

Die Katholische und die Evangelische Kirche verlieren weiter Mitglieder. Die Dekane sehen die Situation in Nördlingen und im Ries noch positiv. Eine Freikirche sieht anderen Trend.

Die Kirchen verlieren weiter Mitglieder. Das bestätigt die Statistik für das Jahr 2018, die die Deutsche Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche in Deutschland kürzlich veröffentlichten. Jürgen Eichler vom Dekanat Nördlingen sagt zur grundsätzlichen Situation der Kirchenaustritte in Deutschland: „Es ist nicht schön, wenn so viele Menschen aus der Kirche austreten.“ In Nördlingen sind nach Angaben der Stadt 80 Personen aus der Katholischen Kirche ausgetreten – dazu zählen auch die Personen, die ihren Hauptwohnsitz ändern, sagt Rudi Scherer, Sprecher der Stadt.

Eichler sieht die Rolle der Kirche in der Region grundsätzlich positiv: „Ich denke, die Kirche ist im Ries sehr verwurzelt. Sowohl die evangelische als auch die katholische.“ Um den Kirchenaustritten entgegenzuwirken, müsse man den Glauben stärken. „Wie können wir den Leuten den Glauben wieder näherbringen? Daran arbeiten wir.“ Doch laut Eichler sei das nicht nur eine Aufgabe für Repräsentanten der Kirche: „Die, die in der Kirche verwurzelt sind, sind gefragt, in ihrer Familie den Glauben zu leben.“ Bei der Evangelischen Kirche sind 2018 nach Angaben der Stadt 50 Personen ausgetreten. Grundsätzlich sei die sinkende Anzahl an Mitgliedern vor allem am Tod von Personen festzumachen. Das seien mehr als getauft werden, berichtet Dekan Gerhard Wolfermann von der Evangelisch-Lutherischen Kirche des Dekanats Nördlingen.

Wolfermann: Man dürfe nicht alles vorher wissen

Zur Situation in Nördlingen sagt Wolfermann: „Gefühlt hat sich in Nördlingen nichts getan. Wir haben in der ländlichen Region eine hohe Verbundenheit der Mitglieder mit ihrer Kirche. Und die Pfarrer haben hier eine sehr persönliche Beziehung zu den Menschen.“ Aber der Trend der Austritte werde aus den Ballungsräumen herüberschwappen. Einen Ansatz sieht er darin, dass sich die Kirche offen gegenüber den Fragen der Menschen zeige: „Nicht schon alles vorher wissen, sondern ins Gespräch kommen.“ Auch sei eine Ausrichtung im Sozialen wichtig.

Zudem gelte es, gerade junge Menschen anzusprechen: „Wir haben in der Erziehungsarbeit einen Traditionsabbruch, das ist eine Schwierigkeit. In Nördlingen gelingt es uns ganz gut, die Jugendarbeit zu intensivieren. Die sozialen Netzwerke sind eine Möglichkeit, mit jüngeren Zielgruppen ins Gespräch zu kommen“, schildert Wolfermann und räumt ein: „Da haben wir ein Defizit. Es wird daran gearbeitet, ist aber auch eine Frage der Affinität von Personen. Ältere Kollegen tun sich schwer damit, jüngere nutzen das selbstverständlicher.“ Er sieht, dass die Evangelische und Katholische Kirche nicht die einzigen seien, die religiöse Deutungsangebote hätten.

Striefler: Bei der Taufe gehe es um eine bewusste Entscheidung

Wie beispielsweise die evangelische Freikirche Gospelhouse Nördlingen. Stefan Striefler ist dort Pastor. Die Unterschiede zur Volkskirche sieht er in ein „bisschen Theologie“. So sei bei ihnen die Taufe „eine persönliche Entscheidung, an Gott zu glauben. Die Taufe hat nichts mit dem Alter zu tun.“ Es gehe um eine bewusste Entscheidung.

Ansonsten gebe es wenige Unterschiede, sagt Striefler, während er in der sogenannten Welcome Lounge im Gebäude gegenüber des Bahnhofs auf einem Sessel sitzt, ein Tablet-PC liegt neben ihm auf dem Sofa. Auch der Raum für den Gottesdienst erinnert nicht unbedingt an eine Kirche. Es gibt ein Schlagzeug, Fernsehbildschirme, Striefler sagt, sie hätten auch Nebelmaschinen. In den Kinderraum nebenan wird die Predigt am Sonntag per Lautsprecher übertragen. Äußerliche Unterschiede werden schnell deutlich, Striefler sagt aber: „Die Elemente des Gottesdienstes sind wie in der Kirche: Predigt, Kollekte, Segen, Gebete. Die Verpackung ist anders. Wir versuchen, das zu machen, was der Durchschnittsrieser als zeitgemäß empfindet.“

Beim Gospelhouse gibt es laut Striefler etwa 100 bis 120 Mitglieder. Das sei kein Vergleich zur Katholischen und Evangelischen Kirche. Zudem sei die Aufnahme als Mitglied bei ihnen als Freikirche anders: „Mit der Taufe ist man bei uns nicht automatisch Mitglied, wir haben auch keinen Mitgliedsbeitrag.“ Striefler spricht abseits der Mitglieder lieber von Zugehörigen der Kirche, etwa 350 Personen. „Wir nehmen einen Mitgliederzuwachs wahr“, sagt Striefler. Vor 15 Jahren hätten sie etwa 30 bis 40 Gottesdienstbesucher gehabt, heute seien es um die 200 Personen. Die Austritte aus der Kirche gehen jedenfalls weiter: „2019 sind bis Anfang vergangener Woche 96 Personen aus beiden Kirchen in Nördlingen ausgetreten“, sagt Rudi Scherer.

