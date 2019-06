vor 59 Min.

Die Mess’ wie vor 800 Jahren

Die RVA setze nach wie vor auf Regionalität, sagt Sebastian Haag

Von Bernd Schied

Trotz der diesjährigen Jubiläums-Mess’ tritt die Rieser Verbraucherausstellung (RVA) keineswegs in den Hintergrund. Im Gegenteil: Wieder sind es 100 Aussteller aus der Region, die sich in und um die Ankerhalle auf der Kaiserwiese während der Mess’-Tage präsentieren und damit zum Ausdruck bringen, dass sie für die heimische Wirtschaft nach wie vor eine attraktive Plattform darstellt.

Sebastian Haag, der die Ausstellung organisiert und leitet, stellte bei der Eröffnungsveranstaltung am Samstagvormittag in Jokl’s Weinzelt die Frage in den Raum, was denn die Nördlinger Mess mit der Rieser Verbraucherausstellung zu tun habe, um gleich die Antwort zu liefern: „Die RVA ist im Prinzip die Mess’ wie vor 800 Jahren – ein Platz, an dem fahrende Händler ihre Ware ausstellen und anbieten.“ So sei es im übertragenen Sinne heute auch, sagte Haag, der an seinen Onkel Wolfgang Koch erinnerte, der vor drei Jahrzehnten die Ausstellung ins Leben gerufen habe.

Die Entwicklung der RVA sei enorm positiv verlaufen. Das Angebot habe im Laufe der Jahre an Vielfalt gewonnen. Nahezu jedes Jahr sei etwas Neues hinzugekommen. „Inzwischen passt hier alles sehr gut zusammen“, betonte Haag und lobte einmal mehr die gute und enge Zusammenarbeit mit der Stadt Nördlingen, die konstruktiv und vertrauensvoll sei. Gleiches gelte für das Zusammenwirken zwischen Ausstellern und Schaustellern.

Das Markenzeichen der RVA sei nach wie vor ihre Regionalität. „Ich gehe sogar soweit und sage, sie ist ein großer Dorfladen“, so Haag, der damit auf das inzwischen im Landkreis etablierte Dorfladennetzwerk abhob. Die Besucher schätzten den freien Eintritt zur Ausstellung und die gute Beratung an den einzelnen Ständen. Und weil sich die Nördlinger Mess’ insbesondere bei jungen Leuten nach wie vor großer Beliebtheit erfreue, profitiere auch die Verbraucherausstellung davon.

Mess’ und Ausstellung verkörperten gleichermaßen Tradition und Innovation, betonte Oberbürgermeister Hermann Faul in seinem Grußwort. Faul dankte der Familie Haag und ihren Mitstreitern, dass sie die Tradition einer Handels- und Gewerbeausstellung fortsetzten und den regionalen Unternehmen jährlich die Möglichkeit bieten würden, sich mit ihren Angeboten zu präsentieren. Der stellvertretende Landrat Hermann Rupprecht sagte, die Mess’ und die Rieser Verbraucherausstellung wirkten weit über die Stadt Nördlingen hinaus, was an dem großen Einzugsgebiet deutlich werde.

Für zwei Aussteller hatte Sebastian Haag zur Eröffnung eine besondere Auszeichnung dabei. Für ihr 30-jähriges Mitwirken bei der RVA überreichte er an die Firma Expert Müller aus Nördlingen und die Schreinerei König aus Schmähingen Ehrenurkunden.

Die Ausstellung ist noch bis zum 1. Juli täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Am letzten Mess’-Tag, dem Herrenmontag, schließt sie bereits um 19 Uhr.

