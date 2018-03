vor 37 Min.

Die Nördlingerin Kathrin Wagner lebt für die Kirche

Kathrin Wagner engagiert sich seit 2000 in der Evangelischen Gemeinde in Nördlingen. Seit 2006 ist sie im Kirchenvorstand.

Von Ronald Hummel

Zwei Perioden lang sitzt die Nördlinger Steuerberaterin Kathrin Wagner nun schon im Kirchenvorstand der Evangelischen Gemeinde in Nördlingen. Und sie will es wieder tun, sich also am 21. Oktober ein drittes Mal zur Wahl stellen. „Man kann hier auf jeden Fall etwas mit anderen zusammen bewegen – das macht für mich den Grundgedanken der Kirche aus“, fasst sie ihr Engagement zusammen.

Ihre Faszination an gemeinsamer kirchlicher Aktivität wurzelt schon in den Kindergottesdiensten, die es nicht einfach abzusitzen galt: „Bei Pfarrer Neureuther behandelten wir damals immer Geschichten aus der Bibel, sprachen in altersgleichen Gruppen darüber, malten und bastelten etwas dazu.“ Diese Kreativität setzte sich musikalisch im Kinder- und Kirchenchor fort. In der Konfirmandenzeit war Kathrin Wagner angetan von der ersten Nördlinger Pfarrerin Schmidt und wurde bei ihr als Kindergottesdienst-Helferin aktiv. Es kam eine Zeit, wo sich durch Basketball spielen in der B-Jugend und Jurastudium in Augsburg keine Zeit mehr für weitere Aktivitäten fand – „Aber ich habe mich nie weit von der Kirche entfernt“, sagt sie.

Sie wollte etwas bewegen und gestalten

Das Jahr 2000 bedeutete Veränderungen, die heute noch ihr Leben bestimmen: Sie kehrte ins Ries zurück, heiratete Franz-Josef Wagner und praktiziert mit ihm gelebte Ökumene, denn er ist katholisch. Das war nie ein Problem, sondern eine Bereicherung: „Wir besuchen abwechselnd die Kirchen beider Konfessionen und finden es spannend, die Unterschiede, vor allem aber die Gemeinsamkeiten zu sehen.“ Die beiden Söhne, 12 und 16 Jahre alt, empfinden das genau so; sie sind beide evangelisch. 2000 wurde Kathrin Wagner vom damaligen Kirchenvorstand Fritz Wörlen gefragt, ob sie sich nicht verstärkt in der Kirchengemeinde engagieren wolle. Sie überlegte es sich reiflich und kam zu dem Schluss, dass ihr genereller Drang, etwas zu bewegen und zu gestalten, auf diese Weise sicherlich Erfüllung fände.

So wurde sie zunächst berufenes Mitglied im Verwaltungsausschuss, der damals noch umfangreicher war als heute, wo sich weitere Ausschüsse daraus ableiteten. „Es war faszinierend, so viel Einblick in die Gemeindestrukturen zu haben“, sagt Kathrin Wagner. „Zudem konnte ich meine beruflichen Fähigkeiten einbringen und hatte direkt das Gefühl, mitzuhelfen, etwas zu bewegen.“ Auch die Verzahnung mit Ausschussmitgliedern aus ganz anderen Berufen gefiel ihr– so konnte man sich in Fachfragen sehr gut austauschen. Und nicht zuletzt die Zuarbeit zur Verwaltungsstelle trug zu dem Gefühl bei, konkret mitzuwirken.

Sonntag-Abendgottesdienste sollen wieder aufgegriffen werden

Als sie dann 2006 in den Kirchenvorstand gewählt wurde, erweiterte sich ihr Horizont abermals um ein Stück und sie sah noch genauer, was die Entscheidungen der Ausschüsse bewirkten. In der darauffolgenden Periode arbeitete sie gezielt an dem, was mittlerweile wichtiger Aspekt des anstehenden kirchlichen Umbruch-Prozesses „Profil und Konzentration“ ist – neue Kontakte zu Menschen zu finden, die sich etwas von der Kirche entfernten. Um mit ganzen Familien in Kontakt zu kommen, nutzte sie etwa die „Zwergerlgottesdienste“ oder sprach Eltern in der Kindertagesstätte an. Die Einführung von Sonntags-Abendgottesdiensten blieb zunächst ein Versuchsstadium, soll aber wieder aufgegriffen werden. Aus ihren Erfahrungen heraus kann sie Ehrenamtliche, die Gremienarbeit schätzen, nur ermutigen, sich spätestens bis Mai als Kandidaten der Kirchenvorstandswahl einzubringen: „Man trägt eine große Verantwortung für die Gemeinde, ohne dass sie einen erdrückt.“ Wie gesagt, es ist das Wesen der Kirche, dass sie auf vielen Schultern ruht.

