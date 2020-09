12:41 Uhr

Die Obsternte im Ries fällt gut aus

Plus Dieses Jahr haben die Äpfel eine besonders gute Qualität und können in Massen geerntet werden. Was Bürger mit überflüssigem Obst aus dem Garten machen können.

Von Pauline Herrle

Wer einen Apfel- oder Birnbaum bei sich im Garten stehen hat, kennt das Problem. Der Baum hängt voll mit Früchten, doch wohin mit dem ganzen Obst? Man backt daraus Kuchen, kocht Marmelade oder verschenkt die frischen Früchte an Nachbarn und Freunde. Trotzdem liegt in manchen Jahren viel Fallobst unter den Bäumen – und es dort zurück zu lassen wäre schade. Für dieses Problem gibt es eine einfache Lösung.

Bürger können nämlich das Obst zu einer Mosterei bringen. Dort wird es zu frischem Saft gepresst. Der Vorteil davon ist, dass man das viele Obst nur anliefern muss. Um dessen Verarbeitung kümmert sich danach die Mosterei.

Obst: In diesem Jahr fällt die Ernte sehr gut aus

Gerade dieses Jahr fällt die Obsternte außergewöhnlich gut aus, teilt der Aufgabenbereich „Gartenkultur und Landespflege“ des Landratsamts Donau-Ries mit. Wie lang diesen Herbst geerntete werden kann, hänge von der Obstsorte ab, das heißt es gibt frühe, mittlere und späte Sorten, die von Mitte Juli bis Ende Oktober geerntet werden können. In Abhängigkeit von der Witterung kann es in manchen Jahren auch zu einer Verschiebung der Erntezeit kommen, so das Landratsamt.

Bei der Nördlinger Mosterei Binninger hat man die Möglichkeit, sein geerntetes Obst abzugeben und pressen zu lassen. Neben dem Standpunkt in Nördlingen, wo das Obst zum Saft verarbeitet wird, gibt es zwei weitere Annahmestellen in Wertingen und Gunzenhausen. Abgegeben werden können bis Anfang November Äpfel, Birnen und Zwetschgen. Die Kunden haben dann die Möglichkeit, mit dem abgegebenen Obst ihr Obstguthaben aufzufüllen, mit dem man Rabatt für die Produkte im anliegenden Getränkemarkt bekommt.

In einer Mühle wird das Obst zerkleinert

Die Mosterei kauft zudem Obst in größeren Mengen auch für Tagespreise an. „Uns ist es wichtig, regionales und unbehandeltes Obst zu verwenden“, sagt Senior-Chef Karl Altmann. Das Silo, in welches das Obst geschüttet wird, wird später am Tag mit Wasser gefüllt. So soll die Früchte gewaschen werden. Danach wird das Obst in eine Mühle geleitet, in der es zerkleinert wird. Daraufhin geht es weiter in die Presse und schließlich wird der frische Saft ins Tanklager geleitet und dort aufbewahrt.

Im Tanklager können bist zu 1,7 Millionen Liter Saft gespeichert werden. Besonders bei schlechter Ernte wie im vorherigen Jahr 2019 sei das Lager eine Absicherung, sagt Altmann. Dieses Jahr sei eine gute Obstsaison. Bereits nach drei Wochen hat die Mosterei aus dem gebrachten Obst 300000 Liter Saft gepresst. Im vorherigen Jahr waren es in der kompletten Saison lediglich 50.000 Liter, schildert Geschäftsführer Fabian Altmann.

Altmann: Die Menschen sollten Obst zu schätzen lernen

Über 40 verschiedene Saftsorten werden aus dem angelieferten und weiterem Obst hergestellt. Kunden haben zudem die Möglichkeit, den Saft direkt von der Presse abzufüllen und ihn direkt mit nach Hause zu nehmen. Auch die Qualität der Äpfel sei dieses Jahr sehr gut, so Altmann. Normalerweise läge die Qualität der Äpfel am Anfang des Jahres bei 47 Oechsle und nehme im Laufe der Saison stetig ab. In diesem Jahr lägen die ersten Äpfel bereits bei 52 Oechsle und Altmann ist zuversichtlich, dass dieser Wert noch steige. Die Einheit misst den Zuckergehalt im Apfel – dabei gilt je süßer der Apfel, desto besser die Qualität.

„Uns ist wichtig, dass die Leute das Obst wieder wertschätzen lernen“, so Altmann. Oft sehe er Äpfel auf der Straße herumliegen, die dort verrotten. „Wir leben vom Obst“, sagt Altmann, weshalb es ihm ein Anliegen sei, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, mit dem Obst nicht allzu verschwenderisch umzugehen. Mit der Obstannahme bieten sie den Menschen die Möglichkeit, ihr überflüssiges Obst loszuwerden und zugleich der örtlichen Mosterei zu helfen.

