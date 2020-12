vor 51 Min.

Die Reimlinger Schlossuhr tickt wieder richtig

Plus Der Reimlinger Thomas Kalmeier hat die Schlossuhr der Gemeinde repariert. Sechs Jahre lang ging sie nicht mehr, aber dank viel ehrenamtlicher Arbeit zeigt sie nun wieder die korrekte Zeit an.

Wenn um Mitternacht das Jahr 2020 endet, wird auch die Schlossuhr in Reimlingen mit Glockenschlägen das neue Jahr ankündigen. Mittlerweile dürften sich die Reimlinger auch wieder an den Klang gewöhnt haben. Ende November sorgte die Uhr noch für Verwirrung: Denn die Uhr zeigte die korrekte Uhrzeit an, der Glockenschlag erklang. Eigentlich nichts Ungewöhnliches. Doch sechs Jahre lang ging die Uhr nicht.

Ein Ortstermin im November um Bürgermeister Jürgen Leberle. Man habe sich die Fassade des Schlosses angeschaut, erzählt Thomas Kalmeier einige Wochen später im Gespräch mit unserer Redaktion. Fünf vor drei sei es gewesen, als jemand aus der Gruppe auf die Uhr sah: Es sei ja witzig, dass die Uhrzeit gerade stimme. Kalmeier wusste mehr, sagte aber erst einmal nichts. Fünf Minuten später, wieder die korrekte Uhrzeit, „plötzlich schlägt die Uhr“, sagt Bürgermeister Leberle im Rückblick. So viele Jahre ging sie nicht, dass man es nun für einen Fehler hielt, dass die Schlossuhr die korrekte Uhrzeit anzeigte.

Kalmeier bastelt bereits seit seinem 15. Lebensjahr

Dass die Uhr wieder richtig geht, ist Thomas Kalmeier zu verdanken. Er ist Bautechniker und bastelt bereits seit seinem 15. Lebensjahr gerne. In den vergangenen sechs Jahren arbeitete er zusammen mit dem im Herbst verstorbenen Diethard Pfeiffer an der Uhr. Pfeiffer war der Grund, warum Kalmeier an der Uhr mitarbeitete. „Er ist ein langjähriger Funkerkollege und hat mich mit auf die Welt gebracht“, sagt der 54-Jährige.

Thomas Kalmeier hat aus Holz einen Uhrwerksimulator gebaut. Bei einer Uhr werden nur die Minuten angetrieben.

Im Jahr 1997 kaufte die Gemeinde Reimlingen das Schloss, Pfeiffer gründete einen Förderverein, der sich um den Erhalt des Baus kümmerte. Damals musste die Uhr noch jeden Tag von Hand aufgezogen werden. „Dr. Pfeiffer ist dann zu Fritz Hopf, dem Inhaber der SPN, gegangen und hat gefragt, ob es nicht möglich wäre, die Uhr zu restaurieren“, schildert Thomas Kalmeier. Die Uhr wurde umgebaut, in der Folge musste sie nur noch einmal in der Woche aufgezogen werden. Und so lief die Uhr lange Zeit fehlerlos.

Vor sechs Jahren traten Probleme mit der Mechanik auf

Doch vor sechs Jahren traten Probleme mit der Mechanik auf. Diethard Pfeiffer trat an Thomas Kalmeier mit der Bitte heran, ob er die Uhr nicht umstellen könne, sodass man sie gar nicht mehr aufziehen muss. Der 54-Jährige überlegte sich etwas. Seine Idee war, die mechanische Antriebsstange zum Uhrenblatt zu kappen und durch einen Antriebsmotor mit Getriebe zu ersetzen. Doch bis das funktionierte, war eine Menge Arbeit nötig.

LInks ist der Schaltschrank zu sehen, den Kalmeier gebaut hat. Die Glocken werden elektrisch angetrieben.

Kalmeier baute einen Uhrwerk-simulator, zunächst mit einem Modell aus Holz. „Man muss wissen: So ein Uhrwerk treibt nur die Minuten an, die Stunden werden am Ziffernblatt mit einer 12:1-Untersetzung gesteuert“, schildert Kalmeier. „Ich habe mir ein Holzmodell vom Ziffernblattantrieb gebaut und dann eine kleine Steuerung gefertigt, die Befehle vom PC ausführt. Die kleine Steuerung frägt die Sensoren für die Minuten und Stunden ab und steuert den Motor. Der wiederum treibt jetzt die Minuten an. Die dazu nötige PC-Steuersoftware entwickelte Kalmeier selbst und baute die ganze Elektronik in einen Schaltschrank.

Die Uhr ging nicht ganz genau

Doch die Uhr ging nicht ganz genau, irgendwo stimmte etwas nicht. „Ich habe den Fehler immer in der Software gesucht. Dabei war der in der Mechanik, die Beschreibung des Getriebes war falsch. Statt 47:1 waren es nur 46,68:1. So fehlten auf jede Stunde circa 30 Sekunden“, schildert der Reimlinger.

Kalmeier erklärt, was er alles wie verbaut und gemacht hat. Es sind wohl die Momente, über die Bürgermeister Leberle spricht, wenn er über Kalmeier sagt: „Das ist Wahnsinn, was er da an Zeit und Geld investiert. Das ist eine tolle Geschichte.“ Daher war es ihm wichtig, dass Kalmeier vor einigen Wochen das Projekt auch im Gemeinderat vorstellt: „Wir wollten ihm die Zeit und die Plattform geben“, sagt Leberle. Er freue sich sehr, dass die Uhr wieder läuft. „Das ist ein Gewinn für das Schloss und das Dorf“, so der Bürgermeister. Laut Kalmeier könne man nun die Abfolgen der Glockenschläge frei programmieren. So könne man besondere Abfolgen für besondere Ereignisse vorsehen. Das sind zum Beispiel die Feiertage. Auch die beweglichen Feiertage werden Dank der Osterformel berücksichtigt. Denn alle beweglichen Feiertage werden vom Ostersonntag aus bestimmt. Per Fernzugriff kann Kalmeier Änderungen einstellen.

Die Schlossuhr in Reimlingen hat sechs Jahre lang nicht funktioniert, nun geht sie wieder richtig und auch Glockenschläge erklingen. Repariert hat sie Thomas Kalmeier, zusammen mit Diethard Pfeiffer.

Dass Kalmeier den Fehler mit dem Getriebe noch gefunden hat, hat Diethard Pfeiffer noch mitbekommen. Dass die Uhr wieder läuft, aber nicht mehr: „Er hat es schlicht um zwei Monate verpasst.“ Der frühere Oberarzt des Nördlinger Stiftungskrankenhauses ist im Frühherbst 2020 verstorben. Dafür habe ihm dessen Sohn bei der Fertigstellung geholfen. Still und heimlich hätten sie die Uhr in Betrieb genommen.

Bis sich an besagtem Novembertag so mancher fragte, warum denn eigentlich die Schlossuhr plötzlich richtig tickt.

Lesen Sie auch:

Themen folgen