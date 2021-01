vor 33 Min.

Die Stadt Nördlingen verzeichnet mehr Bauanträge als 2019

In Nördlingen wird derzeit viel gebaut. Dabei müssen Antragsteller aber einiges beachten.

Trotz Corona gab es eine Vielzahl an Bauanträgen in Nördlingen. Was Bürger beim Einreichen ihrer Anträge beachten sollten.

Im Jahr 2020 ist in Nördlingen ein Anstieg der Eingangszahlen bei Bauanträgen und denkmalschutzrechtlichen Anträgen verzeichnet worden. Die Stadt Nördlingen berichtet in einer Pressemitteilung, dass im Vergleich zum Vorjahr die Zahl der Bauanträge um 14 Anträge auf insgesamt 174 Bauanträge gestiegen sei. Die Zahl der denkmalschutzrechtlichen Anträge stieg um 24 auf insgesamt 98 Anträge. Dennoch habe das Stadtbauamt eine zeitnahe Bearbeitung gewährleisten können: Fast 70 Prozent der Anträge seien in weniger als zwei Monaten bearbeitet worden.

„Grundsätzlich benötigt ein Antrag für Gebäude zu Wohnzwecken beim Nördlingen Stadtbauamt weniger als einen Monat Bearbeitungszeit. Dass dies im Vergleich zu anderen Genehmigungsbehörden eine schnelle Bearbeitungszeit ist, melden Architekten und Bauherrn oftmals zurück,“ sagt Oberbürgermeister David Wittner laut der Mitteilung. Er betont jedoch, dass eine schnelle Bearbeitungszeit nur dann garantiert werden könne, wenn sämtliche erforderlichen Unterlagen bereits vollständig eingereicht werden, da erst dann eine vollumfängliche Prüfung garantiert werden kann. Dies sei leider nicht immer der Fall.

Externe Gutachter müssen ihre Stellungsnahme selbst bei der Stadt abgeben

Von der genannten Zeitspanne abweichen können zudem insbesondere Bauvorhaben, bei denen die Bauverwaltung externe fachliche Stellen beteiligen muss. Denn ohne deren fachliche Stellungnahme könne die mögliche Genehmigung eines Bauantrages nicht beurteilt werden. Das betrifft insbesondere wasser-, naturschutz- oder immissionsschutzrechtliche Fragen. Diese Fachstellen haben gesetzlich festgelegt bereits einen Monat Zeit, ihre Stellungnahme bei der Stadt Nördlingen abzugeben.

Auch bei Bauanträgen mit denkmalfachlichen Berührungspunkten, sei es in der Altstadt, in welcher die Altstadtsatzung Anwendung findet oder bei anderweitigen Baudenkmälern, beteiligt die Stadt Nördlingen das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege sowie den örtlichen Stadtheimatpfleger. Diese haben ebenfalls einen Monat Zeit, ihre Stellungnahme abzugeben und befassen sich gegebenenfalls auch im Rahmen der monatlich stattfindenden Sprechtage mit dem Vorhaben, heißt es in der Mitteilung.

Bauanträge in Nördlingen: Woher Verzögerungen kommen

Zudem könne sich die Verfahrensdauer in manchen Fällen verlängern, so die Stadt Nördlingen. Bei der Prüfung des Antrags würden häufig festgestellte Abweichungen von baurechtlichen Bestimmungen zutage treten. Die seien von den Antragstellern gegebenenfalls zu beantragen.

„Das Stadtbauamt ist jederzeit bemüht, jeden Antrag so schnell wie möglich zu bearbeiten, um Bauwilligen sehr zeitnah Rückmeldung geben zu können“, sagt Stadtbaumeister Hans-Georg Sigel in der Mitteilung. (pm)

