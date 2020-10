09:00 Uhr

Die Stadt Oettingen vergrößert ihr Finanzpolster

Die Stadt hat das endgültige Rechnungsergebnis für 2019 bekanntgebeben und kann einiges auf die hohe Kante legen. Außerdem steht fest, wie viele Abgaben die Stadt an den Landkreis zahlen muss.

Von Verena Mörzl

Ist ein Haushaltsjahr abgeschlossen, haben Kommunen in der Regel eineinhalb Jahre Zeit, um das endgültige Rechnungsergebnis vorzulegen. Im Oettinger Finanzausschuss stellte Bürgermeister Thomas Heydecker am Dienstag bereits das Rechnungsergebnis aus 2019 vor. Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts, also der laufenden Kosten, schlossen mit 14,7 Millionen Euro. Ergeben sich im Verwaltungshaushalt Überschüsse, werden diese dem Finanztopf für Investitionen zugeführt, dem sogenannten Vermögenshaushalt. In Oettingen beträgt die Summe 2019 2,44 Millionen Euro. Damit schließt der Vermögenshaushalt insgesamt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 5,95 Millionen Euro.

Rücklagen: Oettingen hat nach dem Haushaltsjahr 2019 2,88 Millionen Euro auf der hohen Kante

Die Stadt kann im Haushaltsjahr 2019 außerdem 1,76 Millionen Euro und damit mehr als geplant auf die hohe Kante legen. Insgesamt ergibt sich laut den Ausführungen des Bürgermeisters ein Betrag von 2,88 Millionen Euro an Rücklagen.

In der Finanzausschuss-Sitzung am Dienstag wurde außerdem der Beschluss über die laufenden Maßnahmen der Städtebauförderung für das Jahr 2021 gefasst. Einstimmig schlägt der Finanzausschuss dem Stadtrat vor, 15.000 Euro für den Verfügungsfonds, 50.000 Euro für Kleinmaßnahmen zum Programm der Sozialen Stadt, 46.000 Euro für das Quartiersmanagement und 30.000 Euro für die Sanierungsbetreuung im Haushalt 2021 zur Verfügung zu stellen. Aus den vier Töpfen wurden Kämmerin Birgit Mayer zufolge unter anderem das Rosen-Projekt an den Häusern in der Innenstadt oder die Hausaufgaben-Betreuung finanziell unterstützt.

Oettingen muss rund 3,1 Millionen Euro Kreisumlage zahlen

Abschließend gab Bürgermeister Heydecker die Schlüsselzahlen für 2021 bekannt. Die vorläufige Steuerkraft Oettingens liegt demnach bei 6,45 Millionen Euro, eine Steigerung von 11,4 Prozent gegenüber des Vorjahres mit 5,79 Millionen Euro.

Die Umlagekraft steigt um 8,7 Prozent von rund 6,21 auf 6,45 Millionen Euro. Aus der Umlagekraft errechnet sich laut Heydecker auch die Kreisumlage. Künftig muss Oettingen dem Landkreis Donau-Ries rund 3,1 Millionen Euro zahlen, das sind knapp 250.000 Euro mehr als in diesem Jahr, „eine deutliche Mehrbelastung für den Haushalt“, wie Heydecker abschließend sagt.

