30.12.2020

Die Sternsinger klingeln an keiner Tür im Ries

In Reimlingen und Umgebung ziehen die Sternsinger am Dreikönigstag dieses Mal von Haus zu Haus, ohne zu klingeln. Unser Bild zeigt Franka und Luisa Holzmann sowie Jonah Keplinger.

Plus Wie die Sternsinger im Ries trotz Pandemie ihre Botschaft verbreiten und Spenden sammeln.

Von Christof Paulus

Jedes Jahr am Dreikönigstag legen sie einen gewaltigen Fußmarsch zurück, quer durch Städte und Dörfer, um Spenden zu sammeln und die Botschaft von der Geburt ihres Messias in die Häuser zu bringen. Noch viel weiter als die Sternsinger heute waren zur Geburt Jesu die Drei Könige unterwegs, um dem Geschenke zu bringen, den sie zu ihrem Erlöser erkoren hatten. Doch anders als vor über 2000 Jahren ist aktuell das Risiko zu groß, dass die Sternsinger nicht nur Weihrauch, Gold und Myrrhe, sondern auch ein Virus von Haustür zur Haustür tragen. Die Tradition fällt in der kommenden Woche der Corona-Pandemie zum Opfer. Doch die Pfarreien haben sich Alternativen überlegt.

In der Pfarreiengemeinschaft Nördlingen etwa, der auch mehrere Pfarreien aus den Stadtteilen und Nachbarorten angehören, werden die Sternsinger bei zwei Gottesdiensten ihren Spruch aufsagen, wie Pfarrer Benjamin Beck sagt. Zusätzlich zu diesen Auftritten am 1. und 6. Januar, die nach Hoffnung der Pfarrei eine sicherere Lösung als die Hausbesuche darstellen, hat die Pfarrei die jährliche Spendenaktion nun anders organisiert. Die Spenden können die Gläubigen entweder bei den Gottesdiensten direkt in der Kirche hinterlassen oder im Pfarrbüro abgeben. Zusätzlich hat die PG Nördlingen die Möglichkeit für eine Online-Spende eingerichtet. Nähere Infos dazu finden sich auf der Website der Pfarreiengemeinschaft.

Segenswünsche werden in Nördlingen nicht die Sternsinger vorbeibringen

Ganz auf Hausbesuche verzichten müssen die Sternsinger jedoch nicht: Für alle, die sich zuvor dafür angemeldet haben, bringen sie ihre Segenswünsche nach Hause in den Briefkasten, sagt Beck. Den Aufkleber mit der Aufschrift „20*C+M+B+21“ können die Kirchenmitglieder zudem im Gottesdienst mitnehmen. „Viele Sternsinger sind natürlich sehr traurig, dass sie dieses Mal nicht unterwegs sein können“, erklärt der Pfarrer.

Ähnlich wie in Nördlingen handhabt die Pfarreiengemeinschaft Reimlingen ihre Sternsingeraktion. Dort ist Anneliese Strauß für die Organisation verantwortlich. Auch dort werden die Kinder Spendentütchen und Botschaften in den Häusern Reimlingens und der umliegenden Gemeinden verteilen. Wie genau die Segenssprüche alle Häuser erreichen sollen, sei aber noch offen. Tatsächlich habe sie bisher noch nicht genügend Aufkleber erhalten, um diese überall verteilen lassen zu können.

Sternsinger in Wemding werden nicht unterwegs sein

In Wemding fallen die Sternsinger-Pläne währenddessen weitgehend flach. Das Pfarramt hatte bei den Eltern der Sternsinger angefragt, welche Kinder Lust haben, im Gottesdienst aufzutreten. „Die Reaktionen waren verhalten. Es haben nicht viele Eltern und Kinder zugesagt“, sagt der Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, Michael Dinkelmeier.

Bei den Gottesdiensten in den Kirchen St. Emmeran und St.Alban vertreten nun jeweils drei Geschwister die Sternsinger. Nach dem Gottesdienst erhalten die Besucher ein kleines Tütchen mit Kreide, Kohle, Weihrauch und einen Segensaufkleber. Zu Hause kann jeder so seinen eigenen Segen aussprechen. (mit sukl)

