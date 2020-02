Die Tagespflege ist Timo Böllmann ein großes Anliegen

Plus Timo Böllmann ist der einzige Kandidat für die Wahl des Bürgermeisteramts in Möttingen. Bereits jetzt ist er einer der Stellvertreter von Bürgermeister Erwin Seiler.

Obwohl Timo Böllmann fest davon ausgehen kann, am 15. März zum neuen Möttinger Bürgermeister gewählt zu werden, ist bei ihm eine gewisse Anspannung erkennbar. Diese wird wohl erst weichen, wenn am Wahlabend das Ergebnis feststeht. Der 40-Jährige erhofft sich nach eigenem Bekunden eine „satte Mehrheit“, um in den kommenden sechs Jahren auf einen breiten Rückhalt der Bürger Möttingens und der fünf Ortsteile bauen zu können.

Er habe einen erheblichen Respekt vor der neuen Aufgabe, räumt er im Gespräch mit den Rieser Nachrichten ein. Zugute komme ihm sicherlich seine kommunalpolitische Erfahrung als Gemeinderat. Ganz fremd sei ihm somit die Materie nicht. Böllmann ist verheiratet und hat drei Kinder. Derzeit arbeitet er noch als Leiter des Pflegezentrums des Roten Kreuzes in Donauwörth. In der zu Ende gehenden Wahlperiode ist er einer der Stellvertreter des scheidenden Rathauschefs Erwin Seiler.

Was möchte Timo Böllmann in Möttingen erreichen?

Nominiert wurde er von einer unabhängigen Liste. Er hätte sich auch vom örtlichen CSU-Ortsverband aufstellen lassen können, dessen Vorsitzender er ist. Darauf hat er allerdings ganz bewusst verzichtet. „Ich will die Parteipolitik auch weiterhin aus dem Gemeinderat heraushalten. Das hat sich bisher bewährt und soll auch so bleiben“, meint Böllmann. Ein Gremium ohne Fraktionen orientiere sich viel stärker an der Sacharbeit als an irgendwelchen parteitaktischen Überlegungen.

Seit seiner Nominierung im Herbst vergangenen Jahres hat sich der Kandidat nach eigenem Bekunden bei mehr als 1000 Haushalten in der Gemeinde vorgestellt. Nahezu überall sei er auf positive Resonanz gestoßen. „Freilich bin ich Realist genug, um zu wissen, dass bei diesen Gelegenheiten die Menschen einem freundlich entgegentreten. Wie sie an der Wahlurne abstimmen, ist dann wieder etwas anderes.“

Im Falle seiner Wahl zum neuen Bürgermeister will Timo Böllmann zusammen mit dem neuen Gemeinderat gleich wichtige Vorhaben anpacken. Die Kindergarten- und Krippenerweiterung in Möttingen steht auf der Tagesordnung. Genauso wie der Anschluss der Balgheimer Kläranlage an den Hauptort. Anstoßen will er darüber hinaus eine Diskussion, wie und wo ein neuer Bauhof gebaut werden könnte, möglicherweise in Kombination mit einem Feuerwehrhaus. Hohe Priorität kommt zudem neuen Baugebieten in den Ortsteilen zu, die bereits angestoßen sind.

B25: Bürgerentscheid bezüglich künftigem Verlauf der Trasse denkbar

Ein großes soziales Anliegen ist dem gelernten Altenpfleger die Schaffung einer Tagespflegeeinrichtung in Möttingen. Dazu brauche es einen Investor für ein entsprechendes Gebäude sowie einen Betreiber. Nicht ausweichen können werde er als Bürgermeister einer zu erwartenden kontroversen Diskussion innerhalb der Bürgerschaft um die künftige Ortsumfahrung der Bundesstraße 25. Derzeit entwickle das Staatliche Bauamt drei Varianten, die noch in diesem Jahr vorgestellt würden. Eines ist Böllmann klar: Zu gegebener Zeit müssten die Bürger über den künftigen Verlauf der Trasse im Rahmen eines Bürgerentscheides befinden.

