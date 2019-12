Die Überflieger des Sports im Ries 2019

Plus Für die erfreulichsten Schlagzeilen sorgten heuer die Basketballerinnen der Angels und die Kunstturner der KTV Ries.

Vor Jahresfrist titelten wir an dieser Stelle, dass 2018 aufgrund der besonderen Erfolge ein Fußballjahr gewesen sei. Zwölf Monate später bewahrheitet sich die alte Weisheit, dass kaum etwas vergänglicher ist als der Erfolg. Die seinerzeit Hochgelobten, vor allem die Fußballer des TSV 1861 Nördlingen und des SV Holzkirchen, krebsen am Tabellenende ihrer Spielklassen herum mit der drohenden Gefahr, 2020 in den sauren Apfel des Abstiegs beißen zu müssen. Um das vielleicht doch noch zu vermeiden, sind nach der Winterpause regelrechte Kraftakte nötig. Wir drücken dafür die Daumen.

Wer sorgte 2019 für die großen Schlagzeilen in der Region? Ein ganz besonderes Jahr war es auf jeden Fall für eine im Wort- und übertragenen Sinne große junge Frau, Angels-Basketballerin Luisa Geisels-öder. Die mittlerweile 19-jährige gebürtige Mittelfränkin „baute“ zunächst ihr Abitur am Theodor-Heuss-Gymnasium in Nördlingen und entschied sich dann dafür, sich ein Jahr lang komplett auf den Basketballsport zu konzentrieren. Nicht bei einem Club, der mit dem großen Geld winkte, sondern bei dem Verein, bei dem sie seit der U14 spielt: dem TSV bzw. den Xcyde Angels Nördlingen.

Ziemlich genau ein halbes Jahr später könnte die 1,92 Meter große Centerspielerin zu dem Ergebnis kommen, alles richtig gemacht zu haben. In der 1. Bundesliga hat sie mit vorzüglichen persönlichen Statistiken erheblichen Anteil daran, dass die Angels bei Redaktionsschluss dieser Beilage auf einem glänzenden vierten Tabellenplatz stehen. Im Durchschnitt 20,4 Punkte und 5,9 Rebounds steuerte die 19-Jährige zu den bislang sechs Angels-Siegen (in zehn Spielen) bei – damit ist sie die zweitbeste Scorerin der gesamten Liga, umgeben von den Top-Ausländerinnen dieser Beletage des deutschen Frauenbasketballs. Die Belohnung folgte dann im Herbst: Bundestrainer Patrick Unger nominierte Luisa Geiselsöder für die Frauen-Nationalmannschaft, in der sie ausgerechnet in der „eigenen“ Hermann-Keßler-Halle beim deutschen 105:40-Sieg gegen Nordmazedonien ihr Debüt feiern durfte.

Über eine starke Saison freuten sich die Kunstturner der KTV Ries, die mit der Vizemeisterschaft in der 2. Bundesliga Süd den größten Mannschaftserfolg seit zehn Jahren feierten. Sechs ihrer sieben Wettkämpfe entschieden die Geräteartisten für sich, nur dem Meister Schiltach (im Schwarzwald) musste sich das Team geschlagen geben. Auch hier war ein 19-Jähriger der „Überflieger“ innerhalb der Mannschaft: Der junge Russe Nikolai Kishkilev war mit 124 Score-Punkten erfolgreichster Athlet der gesamten 2. Bundesliga. Dabei war er eigentlich nur als Ersatzmann ins Team gerutscht, weil sich der etatmäßige Turner für die Ausländerposition, Ilya Kibartas, verletzt hatte.