Die Wahrheit über die Sau von Nördlingen auf der Bühne

Plus Das Dramatische Ensemble wird bei der Premiere von „SOxellSO“ enthusiastisch gefeiert. So hat unser Autor den Abend im Klösterle erlebt.

Kein einziges Kind schließt die Grundschule in der Riesmetropole ab, ohne dass es die Geschichte der „Sau von Nördlingen“ gehört hat. Nach der Legende ist es nämlich einem Schwein zu verdanken, dass die Stadt dereinst nicht von feindlichen Truppen erobert wurde. Weil das Ereignis jedoch mehr als 500 Jahre zurückliegt, kann der Wahrheitsgehalt der Überlieferung durchaus angezweifelt werden. Genau hier hakt das Musical „SOxellSO“ des Dramatischen Ensembles (DE) ein, das im vollbesetzten Stadtsaal Klösterle eine umjubelte Premiere feierte.

Im Mittelpunkt des Stücks steht der Türmer Karl (Oliver Böckh), der allabendlich sein „So, G’sell so“ über die Dächer der Stadt ruft, und das Publikum (und auch sich selbst) auf eine gleich zweifache Zeitreise schickt. Zunächst ins Jahr 1455, in dem der Nördlinger Bürgermeister (Georg Deffner) der Webersfrau Katherina Dauser (Barbara Mayr) in alljährlicher öffentlicher Zeremonie Dank abstattet, weil sie dereinst mit Hilfe einer Sau die Stadt gerettet hat. Doch soviel Heldinnenverehrung gefällt nicht allen Bürgern und so geht es nochmals 15 Jahre zurück ins Jahr 1440, wo die Besucher nun die „wahre Geschichte“ um das vierbeinige Nördlinger Maskottchen erfahren.

Premiere Dramatisches Ensemble: Nördlinger Musical zum Jubiläum

Nach deren Lesart betreibt die keineswegs so ehrbare Dauserin ein Liebesverhältnis zum Türmer, wobei sie vom Webergesellen Niclas (Uli Bühler) beobachtet wird. Als dieser seiner Liebsten Ella (Mareike Tegeler) von den Verfehlungen ihrer Mutter berichtet, und als auch im Wirtshaus hinter dem Rücken des Lodwebermeisters Wilhelm (Alexander Güntert) bereits gewitzelt wird, geraten das Familienleben und das öffentliche Ansehen der Dausers in gefährliche Turbulenzen. Schließlich ist es dem Türmer Karl („Lüge für die Liebe“) und der Phantasie der Zigeunerin Leila (Laura Llorada) zu verdanken, dass am Ende die Liebe siegt und gleichzeitig „eine Legende geboren“ wird.

Die vielseitige Nördlinger Künstlerin Clarissa Hopfensitz hat „SOxellSO“ zum 30-jährigen Jubiläum des DE als Musical inszeniert und zeichnet auch für Inhalt und Text verantwortlich. Dabei bringt die Regisseurin im Rahmen der historischen Überlieferungen eine bewegende Geschichte voller Spannung und Dramatik, aber auch mit Herz und Humor auf die Bühne.

Bei einer doppelten Rahmenhandlung ist der Zuschauer mit gefordert und muss sich kleinere dramaturgische Details selbst zusammenreimen. Doch die zentrale Handlung gehorcht einer inneren Logik und könnte – konträr zur populären Legende – wohl auch so passiert sein.

Vielzahl ambitionierter Darsteller

Herausragendes Markenzeichen des DE ist sein breit gefächertes Ensemble mit einer Vielzahl ambitionierter Darsteller, die – egal ob in Haupt- oder Nebenrollen – den Figuren Leben und Charakter verleihen. Dies beeindruckt umso mehr, wenn man bedenkt, dass es sich immer noch um Laienspiel handelt. Die schauspielerischen und auch die gesanglichen Qualitäten mancher Akteure, vor allem Barbara Mayr und Oliver Böckh, sind schlichtweg großartig. Besonders mitreißend wirken die bunten Massenspektakel wie die Huldigung der Katherina Dauser oder die öffentliche Gerichtsverhandlung, wenn es mit mehr als 20 Personen auf der Bühne nur so wuselt. Herrliche Kostüme (Ingeborg Rödel-Klieber und Arabella Rödel) und ein stimmiges Bühnenbild (Wolfi Balzer) – mit dem „Daniel“ als omnipräsenten Fixpunkt – machen das muntere Gewese für das Publikum zu einem wahren Augenschmaus.

Will man eine Person besonders hervorheben, so ist dies der musikalische Leiter Marcus Prügel. Sämtliche zehn Gesangsnummern in insgesamt zwanzig Arrangements sowie alle Instrumentalnummern hat er von der ersten bis zur letzten Note selbst komponiert. Dies allein trägt bereits professionelle Züge, was durch die grandiose musikalische Umsetzung des Live-Orchesters, mit acht handverlesenen Könnern an den Instrumenten, noch einmal verstärkt wird.

13 Bilder Premiere des Musicals „SOxellSO“ in Nördlingen Bild: Studio Herzig

Mit dem Musical „SOxellSO“ ist dem DE zum Jubiläum ein unterhaltsames und sehenswertes Stück von bemerkenswerter Qualität gelungen. Regie und Schauspieler strahlen Harmonie aus und agieren mit hoher Intensität. Die Freude am Spiel ist jedem einzelnen anzumerken, während die musikalische Begleitung herausragend ist.

Folgerichtig zeigte das Premierenpublikum im Klösterle lautstark seine Begeisterung, unter anhaltendem Applaus wurden auf der Bühne nicht nur die Darsteller, sondern das gesamte an der aufwändigen Produktion beteiligte Team des DE verabschiedet.

Aufrund der großen Nachfrage (bis auf einzelne Restkarten sind alle Aufführungen ausverkauft), hat das DE eine Zusatzvorstellung angesetzt, die am Sonntag, 24. November, um 11 Uhr stattfindet.