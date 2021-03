10:00 Uhr

Die Wallersteiner Feuerwehr wird nun per App alarmiert

Um in Zukunft effektiver arbeiten zu können, soll die Freiwillige Feuerwehr Wallerstein (FFW) technisch aufgerüstet und modernisiert werden.

Von Lisa Gilz

Wenn es einmal brennt oder es einen Unfall gibt, ist ein schnelles Handeln der Feuerwehr sehr wichtig. Entscheidend sind dann manchmal nur Minuten. Um in Zukunft effektiver arbeiten zu können, soll die Freiwillige Feuerwehr Wallerstein (FFW) technisch aufgerüstet und modernisiert werden. Im Gemeinderat Wallerstein wurde dazu ein Beschluss abgesegnet.

Der Kommandant der Feuerwehr Wallerstein, Armin Strehle, erläuterte in der jüngsten Gemeinderatssitzung, wie das neue System funktionieren soll. Die Kommunikation mit der Leitstelle in Augsburg würde derzeit länger dauern als nötig. Durch eine Modernisierung der Software könnten Daten zum Unfallort schneller übermittelt und auch die Kameraden schneller alarmiert werden. Möglich würde das durch eine App, die jeder Feuerwehrfrau und jedem Feuerwehrmann eine Nachricht aufs Handy sendet, sofern der Einsatz sie betrifft.

Alarmierung per App: Gemeinderat Wallerstein beschließt einstimmig

Der Beschluss, der einstimmig von den Ratsmitgliedern abgesegnet wurde, schließt auch ein, dass nachträglich Monitore und Internetleitungen in die Feuerwehrhäuser kommen, die noch nicht ausreichend ausgerüstet sind. Insgesamt können damit 225 FFW-Mitglieder nun zu jeder Zeit und an jedem Ort alarmiert werden, auch ohne die Sirene zu hören. Über die App können sie sich an- und abmelden.

Die Sirenen würden aber weiterhin genutzt werden. Diese sollen, Strehle rechnet mit einem Zeitraum von drei bis fünf Jahren, ebenfalls digital das Signal aus Augsburg erhalten und nicht mehr über Funk funktionieren.

