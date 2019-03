vor 24 Min.

Die Woidboyz entdecken Nördlingen

Die Woidboyz in Nördlingen (von links): Basti Kellermeier, Uli Nutz und Andi Weindl. Die Folge ist in der neuen Staffel ab 25. April im BR zu sehen.

Die drei trampenden Entertainer verschlägt es in die Riesmetropole. Wen sie dort getroffen haben

Von Peter Urban

Sie sind wirklich so, wie man sie aus dem Fernsehen kennt: Bastian „Basti“ Kellermaier aus Straubing, Ulrich „Uli“ Nutz aus Landshut und Andreas „Andi“ Weindl aus Falkenstein reisen für das Bayerische Fernsehen seit 2015 als „Woidboyz on the Road“ ohne Geld per Anhalter quer durch Bayern. Sie suchen sich lediglich einen Startpunkt und dann lassen sie sich von Zufall und Spontanität treiben. Mit ihrer Kamera, ihrem Charme und ihrer ausgeprägten Neugier auf andere Menschen und auf besondere Ecken der Heimat. Jetzt sind sie in Nördlingen gestrandet.

Von Feuchtwangen, über Dinkelsbühl und Wilburgstetten hat es sie per Autostopp in die Riesmetropole verschlagen. Nachdem sie in Feuchtwangen eine Spontanverlobung mit Rosenstrauß und Ringekauf organisiert hatten, schafften sie es anschließend in Dinkelsbühl, in den Namenssteinen vor dem Münster verewigt zu werden. In Wilburgstetten halfen die Drei einer Familie beim Entrümpeln und in Nördlingen wollten sie sich eigentlich erholen.

Der Türmer erklärt den Woidboyz Nördlingen

Doch dann wurden sie von einem geflüchteten Iraner abgelenkt, der ihnen von seiner neuen Heimat vorgeschwärmte, weil er dort den Frieden genießen und nach Jahren endlich wieder nachts schlafen kann. Von Christian, der sich mitten in der Fußgängerzone als Buddhist geoutet hat, sind sie auf den Daniel geschickt worden, wo sie vom Türmer persönlich das Ries, den Krater und die Sache mit dem Meteoriten erklärt bekamen.

Vier Mal im Jahr strawanzen die Drei, unterstützt von einem kleinen Team, durch bayerische Gefilde, immer offen für zufällige Begegnungen. Wie die mit Christian, dem Nördlinger Buddhisten, der sie am nächsten Morgen um 4 Uhr zu einer Meditation einlud, beziehungsweise – angesichts der unchristlichen Zeit – mehr oder weniger drängte. Deshalb konnten die Woidboyz auch nicht weiter in die Geschichte Nördlingens eintauchen, denn an diesem Tag hat es nur noch zu einem Besuch eines ausgewiesenen Nördlinger Kultlokals gereicht. Ob sie vor ihrer vereinbarten Meditation in aller Frühe noch ein Bett gesehen haben, ist nicht überliefert. Vielleicht wird Näheres ab 25. April erklärt, wenn die neue Staffel „Woidboyz on the Road“ immer donnerstags ab 23.15 Uhr im BR Fernsehen zu sehen ist.

