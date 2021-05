Die besten Bücher für Kinder

Vorlesereihe per YouTube für Buben und Mädchen

Zusammen mit der ersten Stadtschreiberin für Nördlingen, der Kinder- und Jugendbuchautorin Stephanie Quitterer, startet die Stadtbibliothek ein Projekt. Quitterer lädt zur Live-Online-Lesereihe „Die ultimative Liste aller dringend zu lesenden Bücher, Staffel 1“ für Kinder ab acht Jahren ein.

An insgesamt sechs Terminen wird Quitterer mit einem „Special Guest“ den Kindern aus Kinderbüchern vorlesen, die sie und ihre Gäste als Kinder begeistert und geprägt haben. Natürlich hätten die Veranstalter die Kinder gerne in die Bibliothek eingeladen, aber noch ist das wegen Corona nicht möglich. Daher finden die Lesungen digital statt, so die Pressemitteilung. Wer dabei sein möchte, meldet sich bei der Stadtbibliothek an – per Mail an stadtbibliothek@noerdlingen.de oder per Telefon unter 09081/ 84300. Per E-Mail bekommt man dann einen Link, der die Teilnahme über den YouTube-Kanal der Stadtbibliothek ermöglicht. An den Lesungen kann man nur nach Anmeldung teilnehmen, da sie aus rechtlichen Gründen nicht öffentlich zugänglich sein dürfen.

An folgenden Terminen wird die Lesereihe immer um 17 Uhr für circa 30 Minuten stattfinden: Donnerstag, 20. Mai, Freitag, 28. Mai, Freitag, 4. Juni, Freitag, 18. Juni, Freitag, 25. Juni, Freitag, 2. Juli.

An jedem Termin wird ein besonderer Gast dabei sein, der seine Lieblings-Kinderbücher mitbringt. So wird Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner mit von der Partie sein, Martina Bachmann, Leiterin der Lokalredaktion der Rieser Nachrichten, Ralf Lehmann, Initiator des Stadtschreiber-Projekts, und Matthis Lehmann, beide Bücher Lehmann, Kathrin Häffner, die Leiterin der Stadtbibliothek Nördlingen, sowie Rudi Scherer von der Stadt Nördlingen, der Mitorganisator des Stadtschreiber-Projekts. (pm)