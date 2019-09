Die eigene Enkelin unsittlich berührt

Plus Ein 87 Jahre alter Rieser muss sich in Augsburg vor Gericht verantworten. Er gesteht die Taten. Warum der Senior am Ende nicht ins Gefängnis muss.

Noch nie musste sich der alte Mann vor Gericht verantworten. Jetzt, mit 87 Jahren, wird dem schmächtigen Rieser erstmals in Augsburg der Prozess gemacht. Die ihm vorgeworfenen Taten, die er bereits zu Prozessbeginn über seinen Verteidiger eingesteht, können ihn ins Gefängnis bringen. Es geht um Kindesmissbrauch. Das Opfer ist seine Enkelin. Tatort war in jedem der 23 angeklagten Fälle die Rieser Wohnung der Großeltern.

Staatsanwalt Gregor Hohenadl verliest die Anklage. Der Senior soll das Mädchen an den Genitalien berührt haben, anfangs über, dann unter der Kleidung. Die ersten sexuellen Übergriffe geschehen 2013, als Melanie* gerade zwölf Jahre alt ist. Aus dem Norden war sie mit ihrer Mutter zu Besuch da. Es folgen weitere Besuche, mit ihrem Bruder verbringt sie Schulferien bei Oma und Opa. Und immer dann, wenn sie alleine am Esstisch saß, sich gerade umzog oder am Klavier übte, stand plötzlich der Großvater hinter ihr, habe ihr an die Brust gegriffen oder versucht, ihr in die Hose zu greifen, wie sie später vor dem Ermittlungsrichter aussagen wird. Melanie* behält die Vorfälle, die sie nicht einordnen kann, lange für sich. Doch eines Tages rennt sie laut um Hilfe schreiend aus dem Zimmer. Ihr Großvater hatte die inzwischen 14-Jährige im Klammergriff gepackt, ihr schon den BH und die Hose geöffnet, doch dann kann sie sich losreißen.

Verstörende Erlebnisse für ein Kind, das seinen Opa geliebt hat, heute jedoch keinen Kontakt mehr zu ihm unterhält. Im nächsten Jahr will Melanie* ihr Abitur machen. Bis heute hat sie das Erlebte nicht verkraftet, leidet unter Panikattacken, muss psychotherapeutisch behandelt werden. Auf Bitten ihrer Mutter hat das Gericht darauf verzichtet, sie als Zeugin zu laden. Die Strafprozessordnung lässt dies unter bestimmten Voraussetzungen zu. Ihre eineinhalbstündige Aussage vor dem Ermittlungsrichter hat eine Kamera aufgezeichnet. Der Film wird den Prozessbeteiligten im Gerichtssaal unter Ausschluss der Öffentlichkeit vorgeführt.

Haftstrafe zur Bewährung ausgesetzt

Kurz darauf fällt das Urteil. Dem 87-Jährigen bleibt, wie vom Staatsanwalt beantragt, das Gefängnis erspart. Das Schöffengericht verhängt eine zweijährige Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt ist. Das Urteil hatte sich schon bei Prozessbeginn abgezeichnet. Wie Verteidiger Hansjörg Schmid dem Gericht mitteilte, habe sein Mandant sein Problem erkannt und erste Schritte für eine Therapie eingeleitet.

Der 87-Jährige hat sich beim Münchner Informationszentrum für Männer angemeldet, um wöchentlich an Gruppengesprächen mit Männern und Therapeuten teilzunehmen. Das Gericht hat das jetzt zur Bewährungsauflage gemacht. Der Angeklagte hat außerdem seiner Enkelin im Rahmen des Täter-Opfer-Ausgleichs ein Schmerzensgeld in Höhe von 7500 Euro gezahlt, was automatisch eine mildere Strafe nach sich zieht. Sonst, machte Richter Günther Baumann im Urteil deutlich, hätte das Gericht sich nicht gescheut, den 87-Jährigen ins Gefängnis zu schicken. Der Rentner wirkt sichtlich erleichtert, als er, untergehakt bei seiner Ehefrau, das Augsburger Strafjustizzentrum verlässt. *Namen geändert