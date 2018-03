22.03.2018

Die größten Hits aller Zeiten

Die Musikrevue ist im Nördlinger Klösterle zu sehen

ABBA, Elvis, Elton John, Wham, Whitney Houston – ihre größten Songs werden in Nördlingen zu hören sein. Denn am Samstag, 14. April, kommt die große Musikrevue „Die größten Hits aller Zeiten“ in den Stadtsaal Klösterle. Präsentiert wird die Show von Armin Stöckl. Beginn ist um 19.30 Uhr. In zweieinhalb Stunden führt Stöckl durch die beliebtesten Hits der 50er bis 80er Jahre. Neben der Erinnerungsreise bietet die Show Live-Gesang und ein aufwendiges Bühnenbild. Das Programm wurde vor wenigen Wochen für das deutsche Fernsehen aufgezeichnet. In Nördlingen ist die Musikrevue live zu erleben.

Karten im Vorverkauf sind unter anderen bei den Rieser Nachrichten unter Telefon 09081/83216 erhältlich, ebenso im Medien-Service-Center in der Deininger Straße 8 in Nördlingen. (pm)