12:18 Uhr

Die mit dem Feuer tanzen

Am Freitag und Samstag finden beim Historischen Stadtmauerfest in Nördlingen die „Nächte des Liedes und des Lichts“ statt. Auf wen sich die Besucher freuen können.

Seit 2013 bilden am Freitag- und Samstagabend stimmungsvolle Programmpunkte, die sogenannten „Nächte des Liedes und des Lichts“, den Rahmen des Nördlinger Stadtmauerfestes. Künstler des Feuers und der Musik verzaubern auf verschiedenen Plätzen ihr Publikum, so eine Pressemitteilung der Stadt. Am Freitagabend, 6. September, startet bereits um 20 Uhr und dann nach dem historischen Konzert mit der französischen Gruppe Entr’Act um 22.15 Uhr die Feuershow der Künstler „Domini Ignis - Die Herren des Feuers“. Zeitgleich wird am Brettermarkt Feuergaukler Drakeley auftreten und das „Nanu-Traumtheater mit Dragana Drachentochter“ zeigt um 21.30 Uhr am Tändelmarkt ihr Feuerspiel.

Feuerzauber mit „Spinnentöter“ ist bei den Kornschrannen um 22 Uhr zu sehen, ebenso wie im Hof der Mälzerei in der Herrengasse, um 23 Uhr, dann abschließend die Feuershow von „Willis der Gaukler“.

Und diese Feuershows verzaubern die Gäste auch am Samstagabend. Dann wird „Mystique mit Gaukler Fabio“ zusätzlich im Hof des Hallgebäudes die Besucher erfreuen, sowie Feuergaukler „Drakeley“ am Brettermarkt.

Nordilo im Hof der Mälzerei

Ergänzt werden die Nächte des Lichts von den vielen Musikgruppen. Die Französische Kompanie „Entr’Act“ begeisterte bei den vergangenen beiden Stadtmauerfesten die Besucher und wird am Freitagabend das Eröffnungskonzert am Marktplatz vor St. Georg spielen. Nordilo tritt am Freitagabend im Hof der Mälzerei um 20.30 Uhr auf. Aber auch neue Gruppen sind auf vielen Plätzen zu hören. Einige musikalische Höhepunkte bietet das neue Lager der „Fladen-Piraten“ im Hof hinter der ehemaligen Gaststätte „Zum Fuchs“, jetzt „Bayrish Pub“. Der Hof ist von der Deininger Straße gut erreichbar. Im Hof des Hallgebäudes ist ebenfalls eine Bühne aufgebaut, auf der Freitag- und Samstagabend Konzerte stattfinden.

Tageseinlassbänder sowie Wochenendtickets sind bei der Tourist-Information der Stadt Nördlingen zu den üblichen Öffnungszeiten schon erhältlich. Ansonsten sind an allen Stadttoren Torwachen aufgezogen, die den Einlass kontrollieren und Wochenend- beziehungsweise Tageseinlassbänder verkaufen. Die gesamte autofreie Altstadt wird zum Festgelände. Ab Freitagnachmittag, 16 Uhr beziehen die Torwachen Position. Eine Ökumenische Vesper mit dem Kammerchor St. Georg und Klaus Ortler (Orgel) wird am Freitag um 17 Uhr in St. Georg stattfinden, bevor Oberbürgermeister Hermann Faul das 13. Historische Stadtmauerfest um 18 Uhr mit einer feierlichen Zeremonie und zahlreichen historischen Gruppen eröffnet. (pm)

Themen Folgen