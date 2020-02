Die neue Fußgängerbrücke für das Freibad in Oettingen ist da

Plus Der Oettinger Stadtrat spricht über das Kinderbecken und über die Gesamtkosten des Projekts. Am Freitag wurde die neue Brücke über die Wörnitz eingepasst.

An Badewetter ist derzeit noch nicht zu denken. Und dennoch ist im Oettinger Wörnitzfreibad ungewöhnlich viel los für diese Jahreszeit. Der Grund: Die neue Freibadbrücke ist eingepasst worden. Die Fachfirma und einige Mitarbeiter der Stadt verfolgten den besonderen Moment auf der Baustelle, die die Öffentlichkeit während der Bauzeit nicht betreten darf.

Freibad Oettingen wieder Thema im Stadtrat

Thema war das Freibad auch in der Stadtratssitzung am Donnerstag. Die Auftragsvergabe für die restlichen Gewerke stand an, unter anderem für die Fenster und Außentüren. Stadtbaumeister Klaus Obermeyer informierte das Gremium darüber, das nach mehrmaligem Ausschreiben ein Angebot von einer Firma aus Gerolfingen vorliege, das jedoch 60 Prozent über der Kostenschätzung (rund 51000 Euro) des Bauamts sei. Das Angebot liege bei rund 81000 Euro brutto, Obermeyer zufolge das günstigste Angebot.

SLO-Stadtrat Bernhard Raab hakte nach, ob das ein marktüblicher Preis sei. „Entweder war dann die Kostenschätzung falsch oder der Preis ist überzogen“, sagte er. Obermeyer entgegnete, dass die immense Preissteigerung auf dem Markt nicht vorhersehbar gewesen sei. Bürgermeisterin Petra Wagner sagte dazu, dass die Stadt froh sein könne, dass jetzt überhaupt ein Angebot vorliege. Bei den vorherigen Ausschreibungen sei keine Option dabei gewesen.

Die Stadt habe allerdings auf die Entwicklung der Kosten reagiert und bei der Regierung von Schwaben nachgefragt, ob der Fördersatz erhöht werden könne. Obermeyer ergänzte, dass der erste Förderantrag im Januar 2019 auf den Gesamtkosten von rund 1,22 Millionen Euro basierte. Damals wurde eine Fördersumme von 60 Prozent zugesagt. Inzwischen liege der Förderrahmen bei maximal 1,64 Millionen Euro. Die Stadt geht laut Obermeyer davon aus, dass mit den Vergaben der jüngsten Sitzung Gesamtkosten in Höhe von 1,56 Millionen Euro auf die Stadt zukommen würden. Wagner sagte, dass man trotz der Kostensteigerung in den Gewerken noch im Förderrahmen liege. Gefördert würden nun 80 Prozent.

Restliche Gewerke für die Sanierung des Freibads in Oettingen vergeben

Robin Bhattacharyya (SPD) hakte nach, ob es keine regionalen Anbieter gegeben hätte. Obermeyer antwortete ihm, dass alle Oettinger Firmen beteiligt gewesen seien, von ihnen aber kein Angebot abgegeben worden sei. Rudolf Oesterle (PWG) wollte wissen, ob in den Gesamtkosten der Anschluss an den Schmutzwasserkanal beinhaltet sei. Obermeyer bejahte dies. Der Beschluss für die Fenster und Außentüren wurde mit einer Gegenstimme gefasst.

Schließlich wurde der Auftrag für die Luftwärmepumpe des Kinderbeckens diskutiert. Ursprünglich war zur Erwärmung des Wassers eine Solaranlage auf der Westseite der Badekabinendächer vorgesehen. Der Stadt seien aber Bedenken mitgeteilt worden, weil die Heizflüssigkeit unter der Wörnitz hätte durchfließen sollen, erklärte Stadtbaumeister Obermeyer. Der Stadtrat stimmte dem Wärmepumpen-Auftrag in Höhe von 42800 Euro einmütig zu.

