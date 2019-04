vor 4 Min.

Die offene Unterhaltungsbühne ist Kult

15. Ausgabe der Veranstaltungsreihe in der Alten Schranne ist ein ereignisreicher Abend

Von Peter Urban

Es ist so eine Sache mit dem Erfolg. Wird ein Projekt beliebter und erfolgreicher, steigt zum einen der Anspruch und zum anderen muss der steigenden Nachfrage beim Publikum Rechnung getragen werden. So war die logische Folge, für die neue Ausgabe der Offenen Unterhaltungsbühne des Dramatischen Ensembles, als Location die Alte Schranne auszuwählen. Sie war voll, etliche Gäste mussten abgewiesen werden, weil der Saal schon eine halbe Stunde vor Beginn ausverkauft war. Schön für die Macher, dass es so viel Zuspruch gibt und das Format zu Recht Kultstatus besitzt, schlecht aber, dass in dem großen Saal mit Konzertbestuhlung die spezielle Atmosphäre, die man für so eine Veranstaltungs-„Wundertüte“, wie Moderator Dominik Herzog immer wieder betont, schlichtweg verloren geht.

Schon das inzwischen übliche Anheizen des Publikums war nicht wie sonst eine akustisch „gmahte Wies’n“. Und dann zum Anspruch: die viel zitierte Wundertüte kann nicht immer nur Knaller enthalten und die ironische Drohung von Dominik Herzog zu Beginn, „dass es die Künstler, die bisher am schlechtesten performt haben, heute als Best Of gibt“, schien sich vor der Pause erfüllen zu wollen.

Da war zunächst der Herzjongleur Chris Blessing, der seine Künste mit einer Wiederauflage der Fernsehshow „Herzblatt“ zu verbinden suchte, aber eher mit der für Jonglage zu niederen Decke zu kämpfen hatte. Was hier noch einigermaßen witzig war, ging beim zweiten Act buchstäblich in die Hose. Der Rohrverleger bzw. Staubsaugervertreter Matthias Stephan war mit seinen Staubsauger-Sex-Fantasien („und dem längsten Rohr Nördlingens“) leider nur peinlich. Zum Glück noch vor der Pause der erste Höhepunkt: Wolfgang Heinrich, der seinen Auftritt und sein Lied „Without me“ von Rayland Baxter derart umständlich ankündigte, dass man das Schlimmste vermuten sollte. Was er in der Folge mit seiner Sängerin Ulrike Seidl und Gitarrist Christian Wiest auf die Bühne brachte, war dann aber allererste Sahne und Balsam für die Ohren. Alexander Dollmann mit seiner Steirischen und Gstanzln nach oberbayerischer Art ist eine gute Idee und hat gute Ansätze, es würde ihm aber gut tun, über Reime, Versmaß und die Eigenheit von Gstanzln als gesungene Witze weiter nachzudenken, was er beim Musikkabarettisten Sepp Müller gut gekonnt hätte. Am Schluss des Programms zeigte er routiniert und witzig allen, wie Performance und Kontakt mit dem Publikum geht. Trotz der etwas zähen Stimmung brachte er die Alte Schranne fast zum Toben. Vor ihm gelang das auch Poetry Slammer Oliver Walter mit seinen beiden Texten über seine schwere Kindheit und „Arschloch-Kinder“ oder -„Tiere“ – sehr überzeugend. Eine weitere Entdeckung war der Bopfinger Ausnahme-Gitarrist Jan Wachsmann, der nach seinen betont coolen Ansagen richtig coole, gute Musik bot und dann mit „seiner Lieblingssängerin Franziska Graf“ mit dem Bob-Dylan-Song „Make you feel my love“ einen weiteren Höhepunkt des Abends setzte.

Die „Wundertüte“ hat alles in allem wieder einmal wunderbar funktioniert, die Offene Unterhaltungsbühne ist ein sensationelles Format, das gerade mit seinen Unwägbarkeiten und Überraschungen einfach Spaß macht und unter dem Strich immer einen ereignisreichen Abend garantiert.

