Die ungewöhnliche Renaissance von Baracke 22

In Heroldingen steht ein letztes Überbleibsel des in den 1930er-Jahren entstandenen Militärflugplatzes Deiningen. Unweit der gemauerten Häuser für Kommandantur, Flugleitung sowie Funk- und Flugzeugmeisterei stand die „Baracke 22“ als eine von vielen. Sie diente als Lebensmittelmagazin bis nach Kriegsende, nachdem amerikanische Soldaten vorübergehend an diesem Ort zwischen Klosterzimmern und Möderhof stationiert waren. Hunderte von Sudetendeutschen, die vor genau 75 Jahren aus der Gegend um Marienbad (Mariánské Lázne) im Egerland hierher verfrachtet wurden, erhielten dort Lebensmittel.

Wie aber kam das Gebäude weitgehend im Originalzustand von Deiningen nach Heroldingen? Im 19. Jahrhundert war ein Donauwörther Maler namens Andreas Scherling ins Egerland ausgewandert, um in Marienbad sein Einkommen zu sichern. Sein Sohn Anton Scherling, 1901 geboren und ebenfalls Maler, kehrte unversehrt von der ukrainischen Kriegsfront zurück und die Ausweisung der Sudetendeutschen hätte für Scherling eine Ausnahme vorgesehen. Das SPD-Mitglied konnte sich als Antifaschist ausweisen und hätte im Dorf Schanz (heute Valy) bleiben können. Aber was sollte er dort, wenn alle Deutschen aus der Heimat verschwanden?

Vorfahren aus Donau-Ries: Ein Egerländer flüchtet in seine Heimat

Scherling entschied sich, mit seiner Familie auszureisen. Zunächst bat er die Behörden der Vaterstadt Donauwörth um Unterkunft. Doch angesichts der dortigen Trümmer sah man keine Möglichkeit, Auswärtigen Hoffnung auf eine dauerhafte Bleibe zu machen. Mit dem letzten Eisenbahntransport in Viehwaggons ging es Ende September 1946 auf die Reise ins Ries zum Deininger Flugplatz. Damit landete Scherling nahe der Heimat seiner Vorfahren, die sich bis ins 18. Jahrhundert auch als Monheimer nachweisen lassen.

Das Leben der Heimatvertriebenen aus dem Egerland auf dem Militärflugplatz in Deiningen ist in dem Heimatbuch „Deiningen inmitten des Rieses“ beschrieben. Die Menschen lebten sich bald ein und pflegten ihre Bräuche inmitten von Kirche, Schule usw. Nach und nach aber zogen vor allem arbeitssuchende Bewohner fort. Scherling entschied sich, die Baracke 22 zu kaufen und baute sie 1949 in ein schlichtes Holzwohnhaus um, in dem 1959 ein erstes Enkelkind zur Welt kam. Die Winter waren kalt in solchen Holzbaracken. Reif glitzerte an den Wänden, es war ungemütlich feucht und nicht alle Räume konnten beheizt werden. Bald verschwand bei Deiningen eine Baracke nach der anderen und Scherling sah sich mit der ernüchternden Wahrheit konfrontiert, auch diese neue Heimat aufgeben zu müssen.

Anton Scherlings detailgetreues Gemälde mit seinem „Wohnhaus“ auf dem Deininger Flugplatz – rechts das „Protektiv“. Bild: Archiv Melber

Der Fürst von Oettingen-Wallerstein wollte als zwischenzeitlicher Eigentümer des Areals vorhandene Gebäude ab Mitte der 60er-Jahre landwirtschaftlich nutzen. Das größte Haus, das „Protektiv“, in dem einst das Flughafenstammpersonal untergebracht war, sollte unter anderem der Schweinehaltung dienen, der Schweinemäster im ehemaligen Kommandantenhaus wohnen.

Wohin nun mit der gekauften Baracke auf fremdem Grund? Anton Scherling kaufte schließlich ein äußerst baufälliges Haus in Heroldingen, das den Vorfahren eines Schwiegersohns gehört hatte. Enkel blieben bis zur Renovierung unter dem Regiment der Großmutter auf dem idyllischen „Flugplatz“. Einer von ihnen spielte gerne im Wald bei den gesprengten Bunkern.

Für Anton Scherling war unweigerlich die Zeit gekommen, den Flugplatz zu räumen. Nur noch sehr wenige blieben etwas länger als er, der seinen Schwiegersohn Hermann Melber dafür gewann, die Baracke bei Deiningen zu zerlegen und auf dem Heroldinger Grundstück an der Grenze zu einem schmalen Uferstreifen 1967 wieder aufzubauen. Dem Stromversorger UJAG war der Schwarzbau in unmittelbarer Nähe zu einem Umspannmasten ein Dorn im Auge, doch mit einer Geldstrafe und nachträglichem Bauplan ging es glimpflich aus.

Der Flüchtlingsausweis belegt die Baracke 22 als Wohnort in Deiningen. Bild: Archiv Melber

Baracke 22 ist heute ein Geräteschuppen in Heroldingen

Nun erlebte die Baracke 22 in Heroldingen eine Renaissance, allerdings um ein Drittel kürzer. Enkel liebten es, darin zu übernachten. Heute dient das Gebäude als Geräteschuppen und hat schon viele Hochwasser überstanden, auch wenn sie im Extremfall schon zweimal komplett im Wasser stand.

Anton Scherling war 1966 endgültig nach Heroldingen gezogen. Doch schon im Jahr 1968 verstarb er 67-jährig. Scherlings Sinn, das Alte zu bewahren, ist es wohl zu verdanken, dass bis heute das letzte Gebäude des ehemaligen Deininger Flugplatzes existiert. Im Land an der Eger geboren, endete das Leben des Malers dort, wo eine andere Eger in die Wörnitz fließt. Die Baracke steht symbolisch für seine Eigenschaft, sich auch an einem neuen Wirkungsort zu integrieren und dabei die eigenen Wurzeln nicht zu vergessen.

Anton Scherling, wie sein Vater Andreas von Beruf Maler. Bild: Archiv Melber

Aus Anton Scherlings Leben kann die Erkenntnis gewonnen werden, dass die materiellen Dinge des Lebens keinen dauerhaften Bestand haben und grundlegende Veränderungen auf eine Art und Weise gemeistert werden müssen, die kaum Zeit für eine sentimentale Rückschau lassen.

Seine Erfahrung erinnert in gewisser Weise an den Bibelspruch in Hebräer 13, Kapitel 14:

„Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.“

Ausführlich wird diese Geschichte vom Autor Ralf Hermann Melber, einem Enkel von Anton Scherling, in den Harburger Heften, Band 12, beschrieben.

