16:03 Uhr

Dieb kommt zu Tatort zurück und wird gefasst

Zwei Autos sind am Sonntagnachmittag in der Ulmer Straße in Illertissen zusammen gestoßen. Eine Person wurde verletzt, der Verursacher war alkoholisiert.

Ein 16-Jähriger hat in einem Elektromarkt ein Tablet gestohlen. Eine Woche später geht er wieder in das Geschäft.

Anhand einer Videoaufzeichnung ist am Dienstagnachmittag ein 16-Jähriger des Diebstahls überführt worden. Der Schüler hatte bereits vergangene Woche in einem Elektromarkt in der Würzburger Straße in Nördlingen ein Tablet gestohlen.

Die Überwachungskamera nahm alles auf und als der Jugendliche das Geschäft nun erneut betrat, reagierte das Personal der Polizei zufolge sofort. Zu Hause rückte der 16-Jährige das gestohlene Tablet im Wert von knapp 100 Euro wieder heraus. (pm)