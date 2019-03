vor 24 Min.

Dieb lässt seinen Kumpel beim Stehlen im Stich

In Nördlingen haben zwei Diebe versucht, mehrere Artikel zu stehlen. Als sie erwischt werden, ergreift einer von ihnen die Flucht.

Zwei Diebe haben am Mittwochnachmittag in einem Geschäft in Nördlingen versucht, Waren im Wert von 90 Euro zu stehlen. Die beiden entfernten nach Angaben der Polizei die Preisschilder von verschiedenen Artikeln und steckten diese ein. Der Ladendetektiv sprach die Diebe nach der Kasse an, woraufhin einer der beiden flüchtete. Dieser lief aber direkt in die Arme der Polizei. Da die Beschuldigten im Alter von 30 und 32 Jahren keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatten, ordnete die Staatsanwaltschaft Augsburg die Hinterlegung einer Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro an. (pm)

Themen Folgen