12:52 Uhr

Dieb steigt in Nördlingen offenbar durch Fenster in Wohnung ein

Ein Dieb stiehlt in Nördlingen Schmuck und elektronische Geräte aus einer Wohnung.

Ein bislang unbekannter Täter ist am Samstagvormittag in eine Wohnung in der Wemdinger Straße in Nördlingen eingedrungen. Er habe Schmuck und elektronische Geräte im Gesamtwert von mehr als 1200 Euro entwendet, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Täter über ein Fenster in die Wohnung eingedrungen. Die Polizeiinspektion Nördlingen bittet, Hinweise unter Telefon 09081/29560 zu melden. (pm)

