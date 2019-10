11:00 Uhr

Diebe brechen in Nördlinger Café ein

Diebe sind in ein Café in Nördlingen eingebrochen

In einem Café in Nördlingen wurde eingebrochen. Das haben die Diebe gestohlen.

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Cafe am Berger Tor eingebrochen. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Innere. Dort wurden Schränke und Schubladen durchwühlt und eine Münzsammlung in einem vierstelligen Wert entwendet.

Am Objekt selber entstand der Polizei zufolge kein nennenswerter Sachschaden. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Nördlingen. (pm)

