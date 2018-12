10:29 Uhr

Diebe mit Messer in Baldingen, in Kleinerdlingen eingebrochen

In Baldingen waren Diebe in einem Einkaufszentrum unterwegs. In Kleinerdlingen wurde eingebrochen. Ein Täter wird bislang noch gesucht.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist in ein Geschäft in Kleinerdlingen eingebrochen worden. Die oder der Täter hatten auf der Ostseite des Gebäudes das Fenstergitter aufgebogen, dieses schließlich aufgebrochen und gelangten so in das Geschäftsinnere. Das teilt die Polizeiinspektion Nördlingen mit.

Schließlich sollen die Geschäftsräume durchsucht worden sein. Neben ausgestellter Funktions- und Freizeitbekleidung entwendeten die Diebe mehrere Geldbeutel sowie einen Kasseneinsatz mit Münzgeld. Ein Sachschaden von mehreren hundert Euro wurde dabei angerichtet, schätzt die Polizei. Der Wert des Diebesgutes liegt bei mehr als 10.000 Euro.

Wer Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben kann, soll sich bei der Polizei Nördlingen unter 09081/29560 melden.

Beim Diebstahl erwischt: Männer führten Messer mit

Zwei Männer sind außerdem am Donnerstag bei einem Diebstahl im Baldinger Einkaufszentrum erwischt worden. In gemeinsamer Aktion hatten sie zunächst Zigaretten an der Kasse entnommen und verschwanden dann wieder im Markt, wie die Polizei mitteilt.

Nachdem sie später nur Bier und Kaugummi bezahlten, wurden die mutmaßlichen Diebe angehalten. Insgesamt hatten die Männer im Alter von 22 und 54 Jahren Zigaretten im Wert von knapp 30 Euro in dem Verbrauchermarkt eingesteckt. Bei den alkoholisierten Dieben wurden darüber hinaus drei Messer und Handschellen sichergestellt. pm

Themen Folgen