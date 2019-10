10:33 Uhr

Diebe schlagen in Nördlinger Autohaus zu

Diebe haben in einem Nördlinger Autohaus zugeschlagen, berichtet die Polizei.

Dem Händler entsteht ein hoher Schaden.

Ein nicht zugelassener Ford Kuga ist an einem Nördlinger Autohaus gestohlen worden. Der Wagen war etwa eineinhalb Jahre alt. Wie die Polizei weiter berichtet, wurden vom Ausstellungsgelände zudem an einem Auto in den vergangenen zehn Tagen zwei Kennzeichen entwendet. Offensichtlich besteht ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten. Der Gesamtdiebstahlschaden beträgt rund 20000 Euro. (pm)

