08:42 Uhr

Diebesgut im Wert von 1,60 Euro

Eine Dose Bier und Nüsse gestohlen

Am frühen Freitagabend wurde in einem Discounter in Nördlingen ein junger Mann beobachtet, der sich auffällig verhielt. An der Kasse stellte sich heraus, dass er eine Dose Bier in seinem Rucksack versteckt hatte, und diese nicht bezahlen wollte. Bei Anzeigenaufnahme wurde schließlich noch bekannt, dass er am Tag zuvor Nüsse entwendet hatte. Das gesamte Diebesgut hatte einen Wert von ca. 1,60 Euro. (pm)

Fahrraddiebstahl

Am Donnerstagabend entwendete ein bislang unbekannter Täter ein in Nördlingen am „Daniel“ abgestelltes Fahrrad der Marke Hercules. Das versperrte Fahrrad wurde zwischen 21.45 Uhr und Mitternacht gestohlen. Es hatte noch einen Zeitwert von ca. 80 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise. (pm)

