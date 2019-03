vor 34 Min.

Diebespaar stiehlt Schuhe

Fünf Paar Schuhe im Kinderwagen versteckt

Am Freitagnachmittag stahl ein Diebespärchen insgesamt fünf Paar Schuhe aus einem Schuhgeschäft am Reuthebogen in Nördlingen. Das Paar versteckte die Schuhe im mitgeführten Kinderwagen. Hierbei wurden sie jedoch von der Filialleiterin beobachtet. Als sie die beiden Täter ansprach flüchteten diese in Richtung Hoferstraße. Eine Polizeistreife konnte die beiden im Rahmen der Fahndung hier auch antreffen. Die entwendeten Schuhe haben einen Gesamtwert von ca. 142 Euro. (pm)

