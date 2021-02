09:50 Uhr

Diebstahl an einer Gärtnerei in Wallerstein

Mehrere Male werden Pflanzen vor einer Wallersteiner Gärtnerei entwendet. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Bereits seit März 2020 sind vor einer Gärtnerei in der Hauptstraße in Wallerstein des öfteren Blumen und Pflanzzwiebeln aus dort abgestellten Blumenkästen ausgegraben und entwendet worden. Der Diebstahlsschaden soll sich laut Polizeiangaben mittlerweile auf rund 600 Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/29560 zu richten. (pm)

