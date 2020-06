vor 18 Min.

Diebstahl in Nördlingen: Biertisch dringend gesucht

Nach einem Diebstahl in Nördlingen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Die Wirtin des Nördlinger Pilsclubs stellt am Abend fest, dass der Tisch fehlt. Die Polizei ermittelt.

Aus dem Nördlinger Pilsclub ist am Samstag in der Zeit zwischen 22 und 23 Uhr ein Biertisch gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, stellte die Wirtin beim Aufräumen der Außenbestuhlung fest, dass ein Biertisch im Gesamtwert von etwa 300 Euro fehlte. Die Polizei in Nördlingen bittet unter Telefon 09081/29560 um Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des Biertisches. RN

