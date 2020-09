12:30 Uhr

Diese Arbeitskräfte werden im Ries besonders gesucht

Der Arbeitsmarkt im Ries ist weiter unter Druck. Die neuesten Zahlen der Agentur für Arbeit unterstreichen das. Welche Arbeitskräfte aktuell gefragt sind.

Die Agentur für Arbeit hat für den Geschäftsstellenbezirk Nördlingen die neuesten Zahlen bekanntgegeben. Demnach ist die Arbeitslosenquote auf 2,7 Prozent gestiegen. „Im Juni lag sie bei 2,5 Prozent. Insgesamt sind 844 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 44 mehr als vor einem Monat und 246 mehr als vor einem Jahr“ sagt Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth die aktuelle Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt.

Im August haben sich demnach sich 252 Personen neu arbeitslos gemeldet, davon kamen 99 aus einer Erwerbstätigkeit. Dagegen konnten 207 ihre Arbeitslosigkeit beenden, davon nahmen 82 eine Beschäftigung auf. Der Arbeitsmarkt in der Region stehe weiter unter Druck. Neben den enormen negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie seit diesem Frühjahr und den sich bereits seit letztem Jahr abzeichnenden konjunkturellen Schwächen einzelner Wirtschaftszweige mache sich in den Sommermonaten – wie jedes Jahr – auch ein saisonaler Einfluss auf den Arbeitsmarkt bemerkbar. In der bayerischen Ferienzeit seien häufig auch die Personalchefs im Urlaub. Dadurch erfolgen weniger Einstellungen. Zudem enden schulische oder betriebliche Ausbildungen und die jungen Menschen können nicht immer nahtlos in eine Anschlussbeschäftigung einmünden. „Aktuell sind 126 junge Menschen im Alter zwischen 15 und 25 Jahren arbeitslos gemeldet, 29 mehr als im Juli und vor einem Jahr „ so der Agenturleiter weiter.

Wie viele freie Arbeitsstellen gibt es aktuell?

Die Unternehmen melden wieder mehr Stellen. Im August wurden 105 neue Arbeitsstellen gemeldet, das sind 37 oder 54,4 Prozent mehr als vor einem Monat. Im Vergleich zum Vorjahr fällt die Nachfrage nach Arbeitskräften jedoch deutlich geringer aus. So sind die Stellenmeldungen um 39,7 Prozent zurückgegangen.

Aktuell sind 414 offene Arbeitsstellen gemeldet. Der Bestand liegt zwar über dem Vormonatsniveau (plus 25), aber mit minus 165 Stellen deutlich unter dem Wert des Vorjahres.

Diese Arbeitskräfte werden im Ries gesucht

Gesucht werden aktuell Arbeitskräfte in den Bereichen Lager, Elektrotechnik, Maschinen- und Anlagenführer, Verkauf, Kranführer, Maschinenbau, Bauelektrik, Holz- Möbel- Innenausbau, aber auch Zahnmedizinische Fachangestellte und in der Steuerberatung.

Im Geschäftsstellenbezirk Nördlingen meldeten sich seit Beginn des Berufsberatungsjahres im Oktober letzten Jahres 447 Bewerber um Berufsausbildungsstellen; 4,5 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig wurden von den Arbeitgebern 592 Berufsausbildungsstellen gemeldet; das entspricht einem Minus von 7,5 Prozent.

Zum Statistikstichtag im Juli waren noch 24 Bewerber ohne Ausbildungsstelle oder eine andere Alternative. Demgegenüber stehen 219 unbesetzte Ausbildungsstellen. Rein rechnerisch ergibt das 9,1 unbesetzte Ausbildungsstellen pro unversorgtem Bewerber. PM

