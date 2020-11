08:04 Uhr

Diese Bauarbeiten stehen in nächster Zeit in Deiningen an

In Deiningen stehen im kommenden Jahr weitere Kanalarbeiten an, unter anderem in der Straße Im Weiler.

Im Juni dieses Jahres waren die Bauarbeiten an der Deininger Hauptstraße beendet, an den Kanälen in der Gemeinde wurde weiter gearbeitet. Diese Arbeiten sollen im kommenden Jahr beendet werden, wie Bürgermeister Wilhelm Rehklau sagt. Seit 2018 liefen diese. Doch bis dahin ist noch etwas Geduld gefragt.

Wann genau die Kanäle saniert werden, kann Wilhelm Rehklau noch gar nicht sagen, wohl aber im Frühjahr. Das hänge davon ab, wie der Winter in diesem Jahr ausfalle. Das Startsignal komme von der Baufirma. Wenn es mild sei, könne es auch schon im Januar losgehen. Betroffen sind: Alerheimer Straße, Gottfried-Jakob-Straße, Heckenweg, Kirchstraße, Waldstraße, Zum Schlafbühl, Vogtweg und Im Weiler.

Deiningen: In Ferienzeiten ist in der Straße Im Weiler weniger los

Gerade in den beiden letztgenannten Straßen soll in den Ferien gebaut werden, um Rücksicht auf die Kindergartenkinder und -betreuer zu nehmen. Denn in Hochzeiten würden dort 600 Fahrzeuge am Tag fahren – einseitig. In Ferienzeiten fahren dort rund 200 Autos weniger, die Verkehrsbelastung ist geringer.

„Es wird Einschränkungen geben“, sagt Rehklau, es werde wohl vor allem auf halbseitige Sperrungen hinauslaufen. Die Bauabschnitte würden so gewählt, dass Anlieger immer zu ihren Wohnungen Zugang hätten. Mit den Bauabschnitten drei und vier seien die Schäden an Schmutz- und Regenwasserkanal in der Gemeinde behoben, so Rehklau. Teilweise gäbe es noch alte Gussleitungen. Es würden aber auch Rohre mit größerem Durchmesser eingesetzt, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Die Kosten für die diesen Bauabschnitt betragen 987.000 Euro. Deiningens Bürgermeister rechnet aber mit einer Förderung von 80 bis 90 Prozent. Doch um diese zu bekommen müssen die Arbeiten bis Ende September abgeschlossen sein. Danach werfen bereits weitere Bauarbeiten ihre Schatten voraus.

Im Jahr 2022 soll die DON7 in Deiningen ausgebaut werden

2022 steht der Ausbau der Kreisstraße DON7, die von Amerdingen über Hohenaltheim bis nach Pfäfflingen führt, in Deiningen an. Wie das Landratsamt Donau-Ries auf Anfrage mitteilt, saniere der Kreis die Straße, die Gemeinde die Randbereiche. Zudem sollen die Versorgungsleitungen berücksichtigt werden. Bürgermeister Rehklau hat bereits mit den verschiedenen Versorgern Kontakt aufgenommen. Wenn die Straßen fertig seien, sollen gleich alle nötigen Arbeiten erledigt sein. Zudem sollen dort, wo keine Glasfaserleitungen gelegt werden, Leerrohre eingesetzt werden, die möglicherweise später benötigt würden.

Die Maßnahme betrifft die Jahnstraße und die Raiffeisenstraße. Der Ausbau befindet sich aber noch in der Planungsphase. Der Bauausschuss des Gemeinderats sprach diesbezüglich über eine Querungshilfe, die installiert werden soll. Nach Ansicht des Ausschusses gibt es aber nur einen Standort, wo diese tatsächlich platziert werden könne, und zwar in der Jahnstraße im Bereich der Kapellengasse.

