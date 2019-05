Diese Baustellen im Ries machen den Pendlern zu schaffen

Plus Straßensperren im Ries sorgen für Verkehrsbehinderungen. Die Umleitungsstrecken kommen wie die Autofahrer an ihre Grenzen. Eine Momentaufnahme zu Beginn der Baustellen-Saison.

Die gesperrte Bundesstraße 25 zwischen Möttingen und Harburg stellt die Anlieger der kleinen Orte im Umkreis und die Autofahrer wieder einmal auf eine Probe. Das Staatliche Bauamt Augsburg hätte zwar gern, dass Auto- und Brummifahrer das Gebiet weiträumig umfahren, auf den Straßen, die für den Schwerverkehr auch ausgelegt sind. Die Realität sieht jedoch anders aus.

Durch Lierheim schieben sich Lastwagen an den Hauswänden vorbei. Die Navis ignorieren die gewünschte weiträumige Umfahrung. Bürgermeister Erwin Seiler spricht bereits in dieser Woche von einem großen Problem im Ort. Vor allem wegen des Schwerlastverkehrs. Die Tücken des Navis hat auch er herausgefunden, als er sich von Donauwörth nach Nördlingen lotsen ließ. Kurz nachdem er von der gesperrten Bundesstraße bei Großsorheim abgefahren ist, zeigte das Navi eine kürzere Route als über die Staatsstraße 2221 via Fessenheim und Munningen an: genau, die Strecke über Lierheim. Das Dorf leidet darunter. Senkt sich dann noch die Bahnschranke in Möttingen, staut sich Seiler zufolge der Verkehr bis zur Ortsmitte.

Ein Auto überholt auf der Umleitungsstrecke der gesperrten Bundesstraße 25 zwei Lastwagen. Bild: Verena Mörzl

Gesperrte Straßen im Ries: Kuriose Umleitungsmanöver

In der Baustellen-Zeit zeigt sich so mancher Autofahrer von seiner irrsinnigen Seite, wie ein Erlebnis Seilers aus den vergangenen Jahren verdeutlicht, als ein anderer Abschnitt der B25 saniert worden ist. „Da wurde Samstagabend asphaltiert. Ein Autofahrer hat sich einen Schleichweg gesucht, fuhr dann durch die Tankstelle und kam zwischen Asphaltmaschine und Straßenwalze auf dem frischen Straßenbelag heraus“, sagt Seiler. „Dass ihn die Walze nicht noch erwischt hat, war alles.“ Aber, und das sagt Seiler auch: „Man darf nicht alle über einen Kamm scheren.“

Ähnlich wie in Lierheim leiden wegen des zunehmenden Verkehrs auch Bürger in Klein- und Großsorheim, weiß der Harburger Stadtrat Franz Fischer. Er wohnt in Großsorheim und sagt: „Wenn die Baustelle fertig ist, ist es die Straße auch.“ Sie habe die besten Jahre sowieso schon hinter sich. Jetzt komme noch der Umleitungsverkehr dazu. Fischer fordert deshalb ein Verbot für die Lastwagen ab 7,5 Tonnen, um das Dorf wenigstens ein bisschen zu entlasten. Außerdem kritisiert er die teils dürftige Beschilderung.

Die Ortsdurchfahrt in Deiningen wird saniert. Bild: Verena Mörzl

Die Deininger können in diesem Jahr nur bedingt aufatmen. Zwar fließt der Umleitungsverkehr nicht durch das Dorf. Dafür strapaziert die Sanierung der Ortsdurchfahrt die Nerven der Anlieger. Dass die Hauptstraße von Nördlingen kommend nach der Eger-Brücke bereits aufgerissen ist und die Baustellenfahrzeuge ihre Arbeit verrichten, stört viele Leute trotzdem nicht. Ein Transporter fuhr am Mittwochnachmittag über die aufgerissene Straße Slalom an den Schotter-Hügeln und Maschinen vorbei. Ein Autofahrer dahinter tat es ihm schließlich gleich.

Noch weitere Baustellen behindern derzeit den Verkehr im Ries: In Wörnitzostheim ist die Ortsdurchfahrt gesperrt, in Huisheim wird an der Staaststraße 2384 gebaut. Saniert werden zudem die Hauptstraßen in Reimlingen und Benzenzimmern sowie die Dorfstraße in Munzingen. In Nördlingen ist die Zufahrt zur Altstadt durch das Reimlinger Tor gesperrt. Am Stabenmontag kommt es noch dicker: Nach Angaben der Stadt müssen Fahrer zudem immer wieder mit Verkehrsbehinderungen am Berger Tor rechnen, weil eine DSDL-Leitung verlegt wird. Gleiches gilt für Mittwoch, 15. Mai.

Auswirkungen der Baustellen in Oettingen zu spüren

Die Auswirkungen der Baustellen sind auch in Oettingen zu spüren. Dort wird der Verkehr zurück auf die Bundesstraße 466 geleitet. Bürgermeisterin Petra Wagner sagte in der Bauausschusssitzung am Donnerstagabend, dass sich Bürger bezüglich der kurzen Ampel-Grünphase an der Kreuzung der Munninger Straße zur Bundesstraße beschwert hätten. Die Verwaltung habe mit dem Staatlichen Bauamt in Augsburg vereinbart, dass an dieser Stelle so schnell wie möglich Abhilfe geschaffen werden muss.

Die Polizei Nördlingen meldete allein in dieser Woche zwei Unfälle, die im Zusammenhang mit den Umleitungen stehen könnten. Unter anderem wollte ein Autofahrer wohl die Sperrung der Hauptstraße in Deiningen umfahren, in dem er über die Aussiedlerhöfe im Süden nach Löpsingen fuhr. Bei der Überquerung der Ortsverbindungsstraße Richtung Deiningen nahm er einem anderen Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Nahe Alerheim hat sich ein Vorfahrtsunfall entlang der Umleitungsstrecke für die gesperrte B25 ereignet. Eine Frau wollte von Alerheim kommend auf die Staatsstraße 2221 Richtung Heroldingen abbiegen und übersah einen Autofahrer aus nördlicher Richtung. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Nördlingens Polizeichef Walter Beck übt leise Kritik an der Beschilderung, sprach von „Korrekturbedarf“ auf der B25 von Donauwörth kommend. „Wir sind schwer beeindruckt, was alles gleichzeitig möglich ist“, sagte er wegen der vielen Baustellen. Die Bautätigkeit habe zugenommen. In der Intensität habe er es noch nie erlebt. „Man mutet den Verkehrsteilnehmern viel zu.“

Staatliches Bauamt und Landratsamt wollen die Beschilderung so schnell wie möglich nachbessern.

